कानपुर देहात में निर्ममता! पैसे और प्रेमी के लिए कातिल बनी मां, बेटे की कराई हत्या

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में न सिर्फ इंसानियत शर्मसार हुई है, बल्कि मां और बेटे के रिश्ते पर कलंक लगा है. एक महिला जिसका नाम ममता है, उसने प्रेमी और बीमा की राशि हड़पने के लिए अपने इकलौते बेटे की हत्या करवा दी. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता मां अब भी फरार है.



बेटे की हत्या की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है. आरोपी मां ममता ने बेटे की हत्या के पहले 40 लाख रुपये की चार बीमा पॉलिसी कराई थी, ताकि बेटे की मौत के बाद मिली राशि से वह अपनी आगे की जिंदगी अपने प्रेमी के साथ ऐश से बिता सके. हालांकि, पुलिस उनसे ज्यादा तेज निकली और दोनों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बेटे की हत्या का भंडाफोड़ कर दिया.

बेटे ने किया था मां के प्रेम संबंध का विरोध

दरअसल, ममता के पति संदीप कुमार की मौत के बाद अंगदपुर गांव के ही मयंक कटियार से ममता की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों में प्रेम संबंध हो गए. ममता का बेटा प्रदीप आंध्र प्रदेश में रहकर नौकरी करता था और दीपावली पर गांव आया था. गांव आने पर प्रदीप को गांव वालों से मां और मयंक के प्रेम संबंधों का पता चला तो उसने विरोध किया.

हत्या से पहले बेटे के नाम कराई 40 लाख की बीमा पॉलिसी

इसके बाद ममता और मयंक को प्रदीप का विरोध नागवार गुजरा तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. पहले तो प्रदीप के नाम 40 लाख की बीमा पॉलिसी ली गई, ताकि हत्या के बाद बड़ी रकम मिलेगी. हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए बाजार से हथौड़ी भी खरीद ली थी.



इसके बाद मयंक ने छोटे भाई ऋषि कटियार से 26 अक्टूबर को प्रदीप को होटल में खाना खिलाने के बहाने लाने को कहा फिर रास्ते में प्रदीप के सिर में हथौड़ी से कई वार करके प्रदीप की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कानपुर इटावा हाईवे पर डेरापुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया. 27 अक्टूबर की सुबह प्रदीप का शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया लगा कि किसी वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

वहीं, मृतक के बाबा जगदीश नारायण ने पुलिस को ममता और मयंक के प्रेम संबंधों का हवाला दिया और ग्रामीणों ने भी थाने में हंगामा किया. पुलिस ने मयंक और ऋषि पर हत्या का मामला दर्ज कराया. इधर पुलिस मयंक और ऋषि की तलाश में जुटी थी, तभी अंगदपुर के पास पुलिस टीम ने ऋषि को घेरा तो ऋषि ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की मां की तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर देहात के एडिशनल एसपी राजेश पांडेय ने बताया कि प्रेम संबंध और बीमे की रकम पाने के लिए मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर बेटे की हत्या करवाई है. मुठभेड़ के बाद ऋषि कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर पूर्व में भी लूट, चोरी और गैंगस्टर जैसे संगीन मामले दर्ज है. बुधवार शाम प्रेमी मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार चल रही मां की तलाश जारी है.

