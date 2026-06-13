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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'PM मोदी के खिलाफ बोलने वालों का...', महोबा में मंत्री मनोहर लाल का विपक्ष पर पलटवार

'PM मोदी के खिलाफ बोलने वालों का...', महोबा में मंत्री मनोहर लाल का विपक्ष पर पलटवार

UP Politics: महोबा में मंत्री मन्नू कोरी ने संजय राउत और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. बोले, हार पर ईवीएम को दोष देना विपक्ष की पुरानी आदत है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री और जिले के प्रभारी मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा. केंद्र में मोदी सरकार के सफल कार्यकाल के अवसर पर विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अघोरी कहा गया था.

मंत्री मन्नू कोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का गौरव हैं और उनके खिलाफ अपशब्दों या गलत भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा, "जो भी प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलेगा, भगवान उसका नाश कर देंगे." इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की भी खुलकर सराहना की.

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मोदी और योगी की जमकर तारीफ

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा. उनके मुताबिक आज देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हुई है.

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से गुंडाराज पूरी तरह खत्म हो चुका है और अपराधियों में कानून का डर दिखाई देता है. मंत्री ने कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार जारी है और बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों और भूमाफियाओं पर सख्त संदेश गया है.

ईवीएम पर अखिलेश यादव को घेरा

मंत्री मन्नू कोरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा कटाक्ष किया. चुनावों के बाद ईवीएम पर उठने वाले सवालों को लेकर उन्होंने विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए.

उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम पूरी तरह सही होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वही ईवीएम खराब बताई जाने लगती है. मंत्री ने कहा कि विपक्ष की यह पुरानी आदत बन चुकी है कि जीत का श्रेय खुद ले लिया जाता है और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है.

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सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

इस मौके पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष के बयान उसकी हताशा को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास तथा सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है.

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Published at : 13 Jun 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News Manohar Lal
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