महोबा: विसर्जन के दौरान युवक नदी में डूबा, गोताखोरों ने निकाला, नहीं बची जान

उत्तर प्रदेश के महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नौगांव फदना में गुरूवार शाम उस समय चीख-पुकार मच गयी. जब विरमा नदी में विसर्जन के दौरान धर्मेन्द्र नामक युवक नदी में डूब गया. धर्मेन्द्र उस वक़्त बेहद नशे में था, उसके कई बार गांव वालों और परिजनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और नदी में चला गया. और डूब गया, लोगों के शोर मचाने पर गोताखोरों ने उसे निकाला, लेकिन जब तक उसे अस्पताल लेकर गए उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मना करने के बाद भी नदी में कूदा

जानकारी के मुताबिक घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नौगांव फदना गांव में स्थित विरमा नदी की है. जहां आस-पास के गांवों की लगभग 23 मूर्तियों का शांतिपूर्वक विसर्जन हो चुका था. इसी दौरान अलीपुरा गांव की प्रतिमा भी नदी पर पहुंची थी. प्रतिमा विसर्जन में शामिल धर्मेंद्र शराब के नशे में बार-बार नदी की ओर बढ़ रहा था. घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों और परिजनों ने उसे कई बार हटाया और समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. बताया जाता है कि नशे की हालत ने एक बार नदी में कूदें धर्मेंद्र को पुलिस और गोताखोरों ने बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा था, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर अचानक नदी में कूद गया. गहरे पानी में जाने से वह बाहर नहीं निकल सका.

परिवार का बुरा हाल

धर्मेन्द्र को डूबते देख लोगों ने चीखना शुरू किया, जिस पर मौके पर मौजूद गोताखोरों और ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की और उसे अचेत अवस्था में बाहर निकाला. आनन-फानन में धर्मेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे पत्नी, छह वर्षीय बेटे और चार वर्षीय बेटी के साथ परिजनों को छोड़ गया है.

पुलिस-प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम कुलपहाड़ प्रदीप, सीओ रविकांत और थाना प्रभारी पनवाड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इस मामले में एसडीएम प्रदीप ने बताया कि धर्मेंद्र शराब के नशे में था और बार-बार नदी में जाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस बल और परिजनों ने उसे हटाया भी था, लेकिन अचानक वह फिर पानी में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. प्रशासन की ओर से परिवार को हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया है.