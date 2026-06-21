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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में CM योगी ने दी 697 करोड़ के विकास की सौगात, रोपवे से डिफेंस कॉरिडोर तक किए बड़े ऐलान

महोबा में CM योगी ने दी 697 करोड़ के विकास की सौगात, रोपवे से डिफेंस कॉरिडोर तक किए बड़े ऐलान

UP News: महोबा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 697 करोड़ रुपये की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. गोरखगिरि में रोपवे और पर्यटन विकास का भी ऐलान किया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 21 Jun 2026 05:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (21 जून) को महोबा जिले को बड़ी विकास सौगात दी. अपने दौरे के दौरान उन्होंने करीब 697 करोड़ रुपये की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड के विकास, रोजगार और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 वर्षों बाद ऐतिहासिक गोरखगिरि पर्वत पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने गोरखगिरि को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां रोपवे बनाया जाएगा और पूरे क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

आल्हा-ऊदल की वीर भूमि का किया जिक्र

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महोबा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद किया. उन्होंने कहा कि यह आल्हा-ऊदल की वीर भूमि है, जिसने देश को शौर्य और पराक्रम की प्रेरणा दी है.

उन्होंने महोबा के ग्रेनाइट पत्थर, देसावरी पान और चंदेलकालीन तालाबों का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पुराने तालाबों की सफाई और संरक्षण में जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और माफियाओं पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक समय बुंदेलखंड में भूमाफिया, खनन माफिया और वन माफिया का बोलबाला था, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कानून का राज है और प्रदेश में विकास कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहे हैं.

डिफेंस कॉरिडोर से बढ़ेगी बुंदेलखंड की ताकत

मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि यहां रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि महोबा, झांसी, हमीरपुर और चित्रकूट जैसे जिले रक्षा क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में बनी तोप और आधुनिक हथियार दुश्मनों को थर्रा देने की क्षमता रखते हैं और इससे देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी.

सीएम योगी ने कहा कि अर्जुन सहायक परियोजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना और हर घर नल योजना ने बुंदेलखंड के लोगों, खासकर महिलाओं को पानी की समस्या से राहत दिलाई है. उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के जरिए क्षेत्र को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

गरीब कल्याण योजनाओं का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है.

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कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने भी सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की. महोबा के साथ-साथ चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर में भी विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

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Published at : 21 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News YOGI ADITYANATH
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