Maharajganj News: मदनपुर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा पिकअप पलटा, हादसे में 18 लोग घायल

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMaharajganj News: मदनपुर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा पिकअप पलटा, हादसे में 18 लोग घायल

Maharajganj News in Hindi: महराजगंज के निचलौल में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गड्ढे में पलटने से 18 लोग घायल हो गए. तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल ने रेफर कर दिया है.

By : संजय कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में सोमवार (9 मार्च) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जब श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई. यह हादसा निचलौल थाना क्षेत्र के झुलनीपुर नहर पटरी मार्ग स्थित अमडी पुल के पास हुआ. दुर्घटना में करीब 18 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद पिकअप में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला.

इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीन घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पिकअप पलटने से 18 लोग गंभीर रूप से घायल

जानकारी के मुताबिक कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव निपनिया से कुछ लोग एक पिकअप से सवार होकर बिहार के मदनपुर माता मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे. पिकअप सवार सभी श्रद्धालु अभी पंचमुखी शिवमंदिर से आगे निचलौल थाना क्षेत्र के झुलनीपुर नहर पटरी मार्ग स्थित अमडी पुल के पास पहुंचे थे. इसी बीच श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई. पिकअप सवार नंदलाल (55) जालंधर (56) अभिषेक (4) रानी (40) ओमप्रकाश (65) कैलाशी (50) भुटेली (50) प्रदीप (18) भुआल (20) मीरा (35) चंद्रवती (40) के अलावा सात अन्य सहित कुल 18 लोग घायल हो गए.

ये भी पढ़िए- उत्तराखंड: चुनावी साल में धामी सरकार का बजट होगा खास, महिलाओं-युवाओं और किसानों पर रहेगा फोकस

11 घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती

जानकारी के अनुसार, इनमें से 11 घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर घायल ओमप्रकाश, भुटेली और प्रदीप की हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जबकि अन्य सात घायलों को मामूली चोट लगने के चलते निजी क्लिनिक पर दवा कराकर घर लौट गए. निचलौल थाने के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़िए- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी

Published at : 09 Mar 2026 10:12 PM (IST)
