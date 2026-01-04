महाकुंभ के दातून बॉय की प्रयागराज में फिर एंट्री, माघ मेले में दातून कैंप लगाने का ऐलान

महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर जबरदस्त पहचान बनाने वाले ‘दातून बॉय’ आकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं. आकाश दिल्ली से थार गाड़ी से प्रयागराज पहुंचे हैं और माघ मेले में दातून का कैंप लगाने की घोषणा की है. प्रयागराज पहुंचते ही उन्होंने वीडियो और रील्स शेयर कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

आकाश दिल्ली से अपनी थार रॉक्स गाड़ी में चार दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचे. इस पूरे सफर की रील उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें कैप्शन लिखा गया, “बॉय दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज.” बैकग्राउंड में महाकुंभ से जुड़ा गाना चल रहा है. रील के सामने आते ही फॉलोअर्स और फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

माघ मेले में दातून का कैंप लगाने की तैयारी

प्रयागराज पहुंचते ही आकाश ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पुलिसकर्मियों के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में दातून के कैंप की तैयारियों की झलक दिखाई गई है. आकाश का कहना है कि वह माघ मेले के दौरान नियमित रूप से दातून का कैंप लगाएंगे और लोगों को प्राकृतिक दातून के फायदे बताएंगे.

'गंगा मैया ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया'

संगम पहुंचने के बाद आकाश ने भावुक वीडियो साझा किया. उन्होंने कहा, “मैं गंगा मैया की शरण में आया हूं. पूरा जीवन गंगा मैया की शरण में त्याग दूंगा, क्योंकि गंगा मैया ने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है. मैं सभी भाई-बहनों के चरण छूकर प्रणाम करता हूं और गंगा मां को प्रणाम करता हूं.” यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महाकुंभ से मिली पहचान

महाकुंभ के दौरान आकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिली प्रेरणा के बाद दातून बेचते नजर आए थे. उनकी सादगी और अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वह देखते ही देखते वायरल हो गए. इसके बाद ‘दातून बॉय’ नाम से उनकी पहचान बन गई.

आकाश यादव सोशल मीडिया पर अब बड़ा नाम बन चुके हैं. फेसबुक पर उनके करीब 1 लाख 97 हजार और इंस्टाग्राम पर 1 लाख 42 हजार फॉलोअर्स हैं. आकाश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और उसकी तीन बहनें हैं. पिता रोजी-रोटी के लिए मुंबई में रहते हैं, जबकि आकाश अब सोशल मीडिया के जरिए कमाई कर परिवार को सहारा दे रहे हैं.