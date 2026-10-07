ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में कुत्ते भौंकने से भड़का युवक, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

लखनऊ में कुत्ते भौंकने से भड़का युवक, गोली मारकर उतारा मौत के घाट

लखनऊ में एक आवारा कुत्ते के भौंकने से बाइक सवार इतना भड़क गया कि उसने कुत्ते को राइफ़ल से गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया. पुलिस आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 07 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्ट्रीट डॉग के भौंकने पर एक बाइस सवार युवक को इतना गुस्सा आया है कि उसने कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी. ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गईं. जिसके बाद हड़कंप मच गया हैं पशु प्रेमी संस्था ने इस संबंध में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की हैं. 

ये घटना लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक शख्स ने कुत्ते के भौंकने पर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस संबंध में पशु प्रेमी संस्था आसरा हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट ने पुलिस थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रेमानंद महाराज को लेकर फलाहारी बाबा के दावों पर विराट कोहली का पहला बयान, क्या कहा?
प्रेमानंद महाराज को लेकर फलाहारी बाबा के दावों पर विराट कोहली का पहला बयान, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
4.5 लाख तक पहुंचा संदेश, योगी सरकार में स्वस्थ बचपन की दिशा में मजबूत पहल
4.5 लाख तक पहुंचा संदेश, योगी सरकार में स्वस्थ बचपन की दिशा में मजबूत पहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किसान हित सर्वोपरि: योगी सरकार ने फसल नुकसान के सटीक आकलन के दिए निर्देश
किसान हित सर्वोपरि: योगी सरकार ने फसल नुकसान के सटीक आकलन के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शराब बेचकर योगी सरकार ने भरा यूपी का खजाना, करीब 800 करोड़ रुपए की अधिक कमाई
शराब बेचकर योगी सरकार ने भरा यूपी का खजाना, करीब 800 करोड़ रुपए की अधिक कमाई

अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें- रणनीति

बाइकसवार ने कुत्ते को मारी गोली

पशु प्रेमी ट्रस्ट की संस्थापक चारु खरे के मुताबिक 6 अक्टूबर की सुबह करीब 6:35 बजे ब्लॉक-8 स्थित यौनफील्ड स्कूल के पास एक बाइक सवार युवक गुजर रहा था. इस दौरान कुछ स्ट्रीट डॉग ने उसे भौंकना शुरू कर दिया. जिससे वो शख्स बुरी तरह बौखला गया और उसने अपनी राइफ़ल निकाल ली. 

बताया जा रहा है कि कुत्ते से भौंकने से नाराज बाइक सवार युवक ने राइफल से स्ट्रीट डॉग को गोली मार दी. जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई. NGO के मुताबिक, उनका संगठन पिछले 6-7 वर्षों से पशु क्रूरता के मामलों, जानवरों के रेस्क्यू और उपचार के लिए काम कर रहा है.

पशु अधिकार कार्यकर्ता अनु बोस ने बताया है कि वह पिछले 12-13 वर्षों से पशु क्रूरता के मामलों और जानवरों की सेवा से जुड़े काम कर रही है. उन्होंने पुलिस से घटना की जांच कर आरोपी की पहचान करने और उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की है.

पोस्टमार्टम कराने की मांग

शिकायत में कहा गया है कि मृत स्ट्रीट डॉग का शव फिलहाल NGO के पास है. संगठन ने पुलिस से शव का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि मौत की वजह और गोली लगने की पुष्टि हो सके. पुलिस से मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यूपी राज्यसभा चुनाव: कितनी संपत्ति के मालिक हैं BJP के प्रत्याशी, जानें- डिटेल्स

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रेमानंद महाराज को लेकर फलाहारी बाबा के दावों पर विराट कोहली का पहला बयान, क्या कहा?
प्रेमानंद महाराज को लेकर फलाहारी बाबा के दावों पर विराट कोहली का पहला बयान, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
4.5 लाख तक पहुंचा संदेश, योगी सरकार में स्वस्थ बचपन की दिशा में मजबूत पहल
4.5 लाख तक पहुंचा संदेश, योगी सरकार में स्वस्थ बचपन की दिशा में मजबूत पहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किसान हित सर्वोपरि: योगी सरकार ने फसल नुकसान के सटीक आकलन के दिए निर्देश
किसान हित सर्वोपरि: योगी सरकार ने फसल नुकसान के सटीक आकलन के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शराब बेचकर योगी सरकार ने भरा यूपी का खजाना, करीब 800 करोड़ रुपए की अधिक कमाई
शराब बेचकर योगी सरकार ने भरा यूपी का खजाना, करीब 800 करोड़ रुपए की अधिक कमाई
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' अब OTT पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'आवारापन 2' अब ओटीटी पर फ्री में होगी स्ट्रीम, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget