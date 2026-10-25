Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयुवा शक्ति को अवसर, कौशल और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में बढ़ते कदम

युवा शक्ति को अवसर, कौशल और सुरक्षित माहौल देने की दिशा में बढ़ते कदम

प्रमुख समाजसेवी विचित्र त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जनकल्याणकारी नीतियों को जमीन पर उतारने का प्रयास हो रहा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 25 Oct 2026 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की आंखों में पलने वाले सपनों और उन सपनों को साकार करने के लिए उपलब्ध अवसरों से तय होना चाहिए. युवा केवल रोजगार की तलाश करने वाली आबादी नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार, खेल, तकनीक और सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हैं. युवाओं को इसी शक्ति के रूप में विकसित करने की सोच के साथ चल रही योजनाओं और नीतियों को लेकर अब ग्रामीण स्तर पर भी संवाद का दायरा बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से लेकर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य युवा आयोग तक, इन पहलों को युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं से जोड़ने की कोशिश हो रही है.
इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल में युवा नीति संवाद का आयोजन किया गया. इसमें शिक्षा, रोजगार, खेल, कौशल विकास, तकनीक और अपराध मुक्त वातावरण जैसे विषयों पर युवाओं ने अपनी बात रखी. वक्ताओं ने योगी सरकार की युवा केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए युवाओं को अवसर देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. 

युवा मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें : विचित्र त्यागी
प्रमुख समाजसेवी विचित्र त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जनकल्याणकारी नीतियों को जमीन पर उतारने का प्रयास हो रहा है. युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानकर उनका उपयोग प्रदेश और देश के विकास में करना चाहिए. जरूरत इस बात की है कि उनकी प्रतिभा को सही दिशा और पर्याप्त अवसर मिलें. युवाओं को केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का लक्ष्य भी रखना चाहिए. 

खिलाड़ियों को अवसर मिला तो हुई पदकों की बौछार : रवि बालियान
समाजसेवी रवि बालियान ने कहा कि युवा देश की ऊर्जा और उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं. योगी सरकार के कार्यकाल में खेलों को प्रोत्साहन मिलने से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाकर पदकों की बौछार की है. 

अनुशासन और धैर्य से ही हासिल होता है लक्ष्य : गोपालचंद शर्मा
एडवोकेट गोपालचंद शर्मा ने प्रस्तावित युवा आयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को सुनने और उनके समाधान की दिशा में ऐसे मंच महत्वपूर्ण हो सकते हैं. उन्होंने खेलों में उपलब्ध अवसरों और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया. साथ ही युवाओं से इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का सदुपयोग करने की अपील की, ताकि तकनीक उनके ज्ञान, कौशल और करियर को आगे बढ़ाने का साधन बने.

अपराध मुक्त माहौल और कानून का राज विकास की बुनियाद : विपुल त्यागी
समाजसेवी विपुल त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में माफिया और अपराध के विरुद्ध कार्रवाई को शासन की प्रमुख प्राथमिकता बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और कानून के राज से ऐसा वातावरण तैयार होता है, जिसमें युवा शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर अधिक भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं.

ग्रामीण युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी होप संस्था
होप संस्था के संस्थापक डॉ. दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी संस्था ग्रामीण युवाओं की समस्याओं, विचारों और अपेक्षाओं को सामने लाने के लिए ऐसे 15 से 20 कार्यक्रम और आयोजित करेगी. इन संवादों का उद्देश्य युवाओं की वास्तविक जरूरतों को समझना और उनकी बात शासन तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में युवा भागीदारी महत्वपूर्ण है. युवाओं की आकांक्षाओं को विकास की दिशा से जोड़ना समय की आवश्यकता है.

विद्यार्थियों ने खुलकर रखीं अपेक्षाएं
कार्यक्रम में युवाओं ने अपनी जरूरतों और समस्याओं को भी खुलकर सामने रखा. कक्षा 10 के छात्र आरव त्यागी ने प्रस्तावित युवा आयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को सुनने और उनके समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने मुजफ्फरनगर में अपराध मुक्त माहौल का उल्लेख करते हुए सुरक्षित वातावरण को युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया. देव धारीवाल ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों की व्यवस्था करने की मांग की.

Published at : 25 Oct 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर को मिलेगी 411 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी देंगे प्रमाण पत्र
कानपुर को मिलेगी 411 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी देंगे प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
PM Modi Varanasi Air Show: बनारस के नमो घाट से 'पावर शो' | Indian Air Force | UP
Congress Ramlila Maidan Rally: देश में त्योहार रैली पर तकरार! | Delhi News | Rahul Gandhi
Big Breaking | Anant Singh Expelled from JDU: पार्टी से बाहर होते ही क्या बोले अनंत सिंह? | ABP
Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' ने यूके में रचा इतिहास, बनी ऑल टाइम नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म
'जेलर 2' ने यूके में रचा इतिहास, बनी ऑल टाइम नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म
इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
इंडिया
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget