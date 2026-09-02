Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजिस ब्रिज पर अखिलेश-मायावती में था विवाद, योगी सरकार में शुरू हुआ काम

जिस ब्रिज पर अखिलेश-मायावती में था विवाद, योगी सरकार में शुरू हुआ काम

लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर रेलवे ने नए रोड ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है. इस पुल को लेकर पहले भी अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच खींचतान हो चुकी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर रेलवे ने नए रोड ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है. करीब 650 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज को बनाने में लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे. खास बात यह है कि यह वही पुल है, जो कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच राजनीतिक खींचतान की वजह बना था.

दरअसल, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते माल एवेन्यू रेलवे क्रॉसिंग पर एक रोड ओवरब्रिज बनाया गया था. यह पुल मायावती के आवास और बसपा कार्यालय के सामने से गुजरता है. जिसका बसपा सुप्रीमो ने विरोध किया था. इसके बाद विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के सरकारी आवास के सामने से दिलकुशा की ओर ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी मिली थी.

मायावती के घर के सामने पुल बनाने पर था विवाद

माल एवेन्यू रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की योजना वर्ष 2003 से 2007 के बीच मुलायम सिंह यादव सरकार के समय तैयार की गई थी. साल 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनीं तो उनके आवास के सामने पुल बनाने की इस योजना को रद्द कर दिया गया. 

इसके बाद यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2011 के रेल बजट में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 213 पर विक्रमादित्य मार्ग से दिलकुशा तक ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी मिली. करीब 14.64 करोड़ रुपये की शुरुआती योजना के लिए 10 लाख रुपये की टोकन मनी भी जारी हुई. साल 2012-13 के रेल बजट में 1.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. हालांकि, कई साल तक रेलवे इस प्रोजेक्ट के लिए बजट में टोकन मनी देता रहा लेकिन, निर्माण शुरू नहीं हो सका. 

पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, एक बाइकसवार घायल

मायावती ने किया था पुल का विरोध

2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायावती सरकार के दौरान रद्द किए गए पुल के प्रोजेक्ट को दोबारा आगे बढ़ाया. वर्ष 2013 में करीब 44 करोड़ रुपये की लागत से माल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास और बसपा कार्यालय के सामने से सेना भर्ती मुख्यालय तक ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ.

मायावती ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस पुल का विरोध किया था. इसके बावजूद सेतु निगम ने अपने हिस्से का करीब 655.94 मीटर पुल बना दिया. बाद में रेलवे ने भी क्रॉसिंग के ऊपर का काम सेतु निगम को सौंप दिया. चार नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस ओवरब्रिज का लोकार्पण किया. 

एक बार फिर शुरू हुआ ब्रिज का निर्माण

अखिलेश यादव विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपना पुराना सरकारी आवास खाली कर चुके हैं. इसी जगह के सामने से अब उस ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है, जिसकी योजना करीब डेढ़ दशक पहले बनाई गई थी. उत्तर रेलवे के रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट विंग को करीब 650 मीटर लंबे और चार लेन वाले इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है. पुल दिलकुशा तिराहे से शुरू होकर विक्रमादित्य मार्ग होते हुए राज्य अतिथि गृह के पास उतरेगा. करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज अगस्त 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है.

यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जिस ब्रिज पर अखिलेश-मायावती में था विवाद, योगी सरकार में शुरू हुआ काम
जिस ब्रिज पर अखिलेश-मायावती में था विवाद, योगी सरकार में शुरू हुआ काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल-भारत सीमा पर स्थापित शहीद स्मारक देश सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक: मुख्यमंत्री
नेपाल-भारत सीमा पर स्थापित शहीद स्मारक देश सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार कुंभ मेला के लिए धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 63 करोड़ रुपये मंजूर
हरिद्वार कुंभ मेला के लिए धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 63 करोड़ रुपये मंजूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: कुर्सी पर मृत पाई गई महिला, लूट के दौरान हत्या किए जाने का शक, पुलिस ने क्या बताया?
कानपुर: कुर्सी पर मृत पाई गई महिला, लूट के दौरान हत्या किए जाने का शक, पुलिस ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
पंजाब
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर, पुलिस ने भगवंत मान सरकार को फंसाया?
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल! मान सरकार बुरी फंसी
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget