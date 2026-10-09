आजमगढ़ एयरपोर्ट पर SP चीफ से नहीं मिल सके स्टार प्रचारक, आक्रोश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार (9 अक्टूबर) को आजमगढ़ पहुंचे. यहां के एयरपोर्ट से उन्हें बलिया के लिए रवाना होना था. निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए एयरपोर्ट के अंदर केवल पार्टी के सांसदों, विधायकों और कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई.

इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाहर ही इंतजार करते रह गए. इनमें सपा के स्टार प्रचारक और बिरहा गायक विजयलाल यादव भी शामिल रहे, उन्हें भी करीब डेढ़ घंटे तक एयरपोर्ट के गेट पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा. इससे समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला.

विजयलाल यादव को पार्टी ने बनाया था स्टार प्रचारक

खास बात यह रही कि विजयलाल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था. वह भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई हैं. पार्टी के लिए उन्होंने एक गीत भी गाया था, जो काफी चर्चित हुआ. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कई कार्यक्रमों में इस गीत को बजाया जाता रहा है.

इसके बावजूद उन्हें एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं मिल सका. बताया गया कि उन्होंने इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारियों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी. आखिरकार उन्हें निराश होकर गाजीपुर लौटना पड़ा. एयरपोर्ट पर प्रवेश को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी देखने को मिली.

कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश कर गए, जिनका पार्टी संगठन में कोई विशेष पद नहीं है. एयरपोर्ट के बाहर तेज धूप में घंटों इंतजार करने वाले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

उनका कहना था कि संगठन में कुछ चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता देना और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना उचित नहीं है. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि पार्टी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं की इसी तरह उपेक्षा होती रही, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.

सपा के कई नेताओं ने जताई नाराजगी

समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह ने भी प्रवेश नहीं मिलने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर महिला सभा की चार वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रवेश नहीं दिया जाना दुखद है.

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजेश गिरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए जिला स्तर से तैयार की गई सूची को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई गई. उन्होंने इसे जिला नेतृत्व की मनमानी करार देते हुए कहा कि जिन नेताओं को प्रवेश नहीं मिला, उनमें विभिन्न समाजों के कई वरिष्ठ और समर्पित लोग शामिल हैं.

राजेश गिरी के मुताबिक, इन नेताओं ने अपनी जवानी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगा दी. इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों को साथ लेकर चलने से संगठन मजबूत नहीं हो सकता. लंबे समय तक पार्टी चलाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं और जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं को सम्मान देना जरूरी है.

लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव में भी आक्रोश

लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रोशन यादव ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि गुलाब राजभर, कुणाल मौर्य, विवेक सिंह, बबीता चौहान, श्यामदेव चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश गिरी, सूरज राजभर और जोरार खान जैसे पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को भी नहीं बुलाया गया.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से संगठन के लिए मेहनत करने वाले नेताओं की अनदेखी से कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा होती है. पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों को सम्मान और उचित स्थान मिलना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल समय में भी संगठन का साथ दिया है.

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