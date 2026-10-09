महोबा: CEC के खिलाफ सड़क पर गुलाबी गैंग, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग

महोबा में विश्व के सबसे चर्चित महिला संगठन गुलाबी गैंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों व पत्रकारों पर हुई पुलिस अभद्रता के खिलाफ एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. महोबा के ऊदल चौक से निकली गुलाबी साड़ी पहनी सैकड़ों महिलाओं का यह हुजूम केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहा है.

मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक निकाला मार्च

हाथों में पोस्टर-बैनर लिए गुलाबी गैंग की कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से होते हुए तहसील परिसर तक विरोध मार्च निकाला और तहसील में धरना देकर बैठ गईं. गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट चोरी का दावा किया. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जाग चुकी है. चुनाव सॉफ्टवेयर के बजाय बैलेट पेपर से होने चाहिए और पुरानी वोटर लिस्ट बहाल होनी चाहिए.

संपत पाल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली लड़कियों पर हुए पुलिसिया बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है. तहसील परिसर में बुंदेली गीतों के जरिए अपना आक्रोश जताने के बाद, गुलाबी गैंग ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा.

गुलाबी गैंग ने ज्ञापन में रखी ये मांगे

ज्ञापन में मुख्य रूप से जंतर-मंतर पर पत्रकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित अभद्रता की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है.

गुलाबी गैंग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह लड़ाई आर-पार की होगी और वे दिल्ली के जंतर-मंतर तक आंदोलन करेंगी. बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें इस सरकार के अच्छे दिन नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पुराने दिन लौटा दिए जाएं.

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