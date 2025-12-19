उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के मद्देनजर आज (शुक्रवार, 19 दिसंबर) को लखनऊ के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. यह जानकारी डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने दी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा और सुचारु आवागमन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है.

डायवर्जन को लेकर बताया गया है कि बंदरियाबाग चौराहे से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़ और विधानसभा की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब चौराहा और 1090 चौराहे से होकर जाना होगा.

GPO और विधानसभा मार्ग पर डायवर्जन

डीएसओ चौराहे से हजरतगंज, जीपीओ पार्क और विधानसभा मार्ग की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. वैकल्पिक मार्ग के रूप में पार्क रोड और मेफेयर तिराहा का प्रयोग किया जाएगा.

रॉयल होटल चौराहे से विधानसभा के सामने होकर हजरतगंज चौराहे की ओर यातायात बंद रहेगा. इन वाहनों को कैसरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैया झील या बर्लिंगटन चौराहा, सदर ओवरब्रिज और कैंट होकर जाना होगा.

लखनऊ में बसों के लिए बदले गए रास्ते

संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से महानगर की ओर से आने वाली रोडवेज और सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा और विधानसभा मार्ग की ओर नहीं जाएंगी. बसों को बैकुंठ धाम, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरिया बाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा और कैंट के रास्ते भेजा जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

आपको बता दें कि आज 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 24 दिसंबर तक चलेगा. हालांकि 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा. वहीं, वापस से 22, 23 और 24 दिसंबर को इसी तरीके से ट्रैफिक डायवर्सन लखनऊ में लागू रहेगा, जिससे विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल सके. विधानसभा में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का जमावड़ा रहेगा, जिस कारण सुरक्षा की दृष्टि से ये डायवर्सन लागू किये गए हैं.