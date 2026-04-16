हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के भीषण अग्निकांड में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, घटना के घंटों बाद मिला शव

लखनऊ के भीषण अग्निकांड में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, घटना के घंटों बाद मिला शव

Lucknow Slum Fire: लखनऊ के विकासनगर इलाके मेंआग इतनी तेज थी कि झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर भी एक के बाद एक फटने लगे, जिससे जोरदार धमाकों की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठीं

By : आईएएनएस, विवेक राय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 16 Apr 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विकासनगर की झुग्गी बस्ती में लगी आग, सैकड़ों झोपड़ियां जल गईं.
  • गैस सिलेंडरों में विस्फोट से बढ़ी आग की भयावहता.
  • तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू.
  • आग में दो सगी बहनों के शव मिले.

लखनऊ के विकासनगर इलाके बुधवार (15 अप्रैल) को आग का भीषण तांडव देखने को मिला. इस इलाके की एक झुग्गी बस्ती अचानक भीषण आग से करीब 250 से 1200 तक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं. आग के दौरान झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर से हुए धमाके से स्थिति और भयावह बन गई. करीब 3 घंटे की मशक्त के बाद आग पर काबू पाया जो सका, लेकिन देर रात के बाद भी राहत बचाव कार्य जारी रहा. इस दौरान पुलिस और राहत बचाव दल ने 2 सगी बहनों के शव बरामद किए.

बताया जा रहा है कि विकासनगर सेक्टर-11 के पास रिंग रोड से सटे इलाके में आग की शुरुआत किसी छोटी चिंगारी से हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. तेज हवा और झोपड़ियों की सघन बस्ती होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और सेक्टर-11 से लेकर सेक्टर-14 तक करीब 250 से ज्यादा झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं. आग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिशों में लग गए. 

जोरदार धमाकों से सिहर उठा इलाका

आग इतनी तेज थी कि झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर भी एक के बाद एक फटने लगे, जिससे जोरदार धमाकों की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठीं. घटना की जानकारी होते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था. लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके थे और कई इस आग की चपेट में आ चुके थे. 

2 सगी बहनों की मौत

इस दर्दनाक हादसे में देर रात तक राहत-बचाव कार्य जारी रहा. इस दौरान पुलिस और राहत दल ने मलबे और जली हुई झोपड़ियों के बीच से दो शव बरामद किए. इनमें से एक 2 महीने की और दूसरी श्रुति (2 वर्ष) थी. बताया जा रहा है कि ये दोनों सगी बहनें थीं और आग की इस भयावह घटना में जिंदा जल गईं. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने दोनों शवों की बरामदगी की पुष्टि की है. सतीश निवासी ग्राम काशीपुरवा, थाना रामसनेही घाट (बाराबंकी ) की दो बेटियों के शव मिले. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग अब लापता हैं और कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर

और पढ़ें
Published at : 16 Apr 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
FIRE UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के भीषण अग्निकांड में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, घटना के घंटों बाद मिला शव
लखनऊ के भीषण अग्निकांड में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, घटना के घंटों बाद मिला शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में गरजे अखिलेश और धर्मेंद्र, पीएम का नाम लेकर सपा चीफ ने किया बड़ा दावा
महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में गरजे अखिलेश और धर्मेंद्र, पीएम का नाम लेकर सपा चीफ ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की एससी-एसटी महिलाओं को 21-22 प्रतिशत...', महिला आरक्षण बिल पर बोलीं सपा सांसद डिंपल
'देश की एससी-एसटी महिलाओं को 21-22 प्रतिशत...', महिला आरक्षण बिल पर बोलीं सपा सांसद डिंपल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला की समस्या सुन भावुक हुए CM योगी आदित्यनाथ, बोले- बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे बाधा
महिला की समस्या सुन भावुक हुए CM योगी आदित्यनाथ, बोले- बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे बाधा
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
Women’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा
UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश! कैसा दिखेगा नई लोकसभा सीटों का बंटवारा? समझें गणित
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश! कैसा दिखेगा नई लोकसभा सीटों का बंटवारा? समझें गणित
क्रिकेट
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
बॉलीवुड
सेट पर कैसा बर्ताव करते थे रणवीर सिंह? बड़े स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता है आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
सेट पर स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता था आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे करें तोरई की खेती? गर्मी में नहीं होती ताजी सब्जी की दिक्कत
किचन गार्डन में कैसे करें तोरई की खेती? गर्मी में नहीं होती ताजी सब्जी की दिक्कत
ऑटो
Nissan ने पेश की इलेक्ट्रिक Juke और Hybrid X-Trail: फीचर्स और रेंज करेंगे हैरान, जानें क्या है खास?
Nissan ने पेश की इलेक्ट्रिक Juke और Hybrid X-Trail: फीचर्स और रेंज करेंगे हैरान, जानें क्या है खास?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget