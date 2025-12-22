KGMU में महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने किया बवाल

राजधानी लखनऊ के केजीएमयू महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया है. विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया है. वहीं पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है.

केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी रेज़िडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने आरोप लगाया है. पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत है, जिसमें बताया कि जब उसने डॉक्टर से शादी करने की बात कही तो उसने धर्मांतरण को कहा. लेकिन, जब पीड़िता ने इसेस इनकार कर दिया तो उसने शादी करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद उसने ओवर डोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की.

सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एक्शन

सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से हिन्दू लड़की का धर्मांतरण करवाकर विवाह कर चुका है. केजीएमयू प्रशासन इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है. इसकी शिकायत महिला आयोग से भी की गई है.

बजरंग दल और वीएचपी ने किया प्रदर्शन

इस मामले में अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायती पत्र नहीं मिला है. लेकिन, हिन्दू संगठन अब इस मसले पर आक्रोशित हैं और परिसर में धर्म विशेष की गतिविधियों के सक्रिय होने की बात कह रहे हैं. इसके साथ ही आरोपी के निष्कासन की मांग कर रहे हैं और पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.

पहले भी धर्मांतरण कर शादी कर चुका है आरोपी

केजीएमयू में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ चुका है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पीड़िता रेजिडेंट पैथोलॉजी एमडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले भी एक शादी कर रखी है और उससे भी धर्म परिवर्तन कराया है.