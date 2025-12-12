यूपी: 62 हजार से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन के साथ लखनऊ नंबर 1, इन जिलों ने भी बनाया मजबूत स्थान
Lucknow News: लखनऊ ने सौर ऊर्जा में नया रिकॉर्ड बनाया है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शहर में 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हुए, जिससे लखनऊ यूपी का शीर्ष जिला बन गया.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGY) के तहत लखनऊ में अब तक 62,271 रूफटॉप सोलर (RTS) इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं. यह राज्य के किसी भी जिले से सबसे अधिक है. लखनऊ की इस अगुवाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को 3 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन का मुकाम छू लिया है, जो योगी सरकार की कुशल मॉनिटरिंग और जनकेंद्रित नीतियों का जीता-जागता प्रमाण है.
प्रशासन, यूपीनेडा और डिस्कॉम की संयुक्त मेहनत
सीएम के निर्देश पर लखनऊ जिला प्रशासन, यूपीनेडा और डिस्कॉम की टीम ने मेहनत कर 62,271 इंस्टॉलेशन पूरे किए. लखनऊ की इस सफलता अन्य जिलों भी सौर ऊर्जा को घर-घर पहुंचाने में लगे हुए हैं.
अन्य जिलों का प्रदर्शन और प्रगति
लखनऊ के बाद वाराणसी ने 26,208, कानपुर नगर ने 18,562, बरेली ने 12,952 और आगरा ने 11,033 इंस्टॉलेशन कर किया गया. प्रयागराज में 9,719, रायबरेली में 8,616, झांसी में 7,674, बाराबंकी में 6,477 और गोरखपुर में 6,262 जैसे जिलों ने भी यूपी को मजबूती प्रदान की. सभी 75 जिलों में PO नियुक्त कर और 23 जिलों की मासिक दर दोगुनी करने की भी योजना है. आपको बता दें कि यूपी में पहले ढ़ाई लाख इंस्टॉलेशन में 270 दिन लगे जबकि आखिरी 50,000 मात्र 43 दिन में पूरे हुए. इससे लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली, कम बिल और अतिरिक्त आय का लाभ मिल रहा है. इसके होने से उत्तर प्रदेश अब सौर ऊर्जा में टॉप-3 राज्यों में शामिल है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL