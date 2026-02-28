हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लखनऊ: KGMU यौन शोषण केस में 800 पेजों की चार्जशीट दाखिल, डॉ रमीज समेत 4 को बनाया आरोपी

लखनऊ: KGMU यौन शोषण केस में 800 पेजों की चार्जशीट दाखिल, डॉ रमीज समेत 4 को बनाया आरोपी

Lucknow KGMU Case: लखनऊ में केजीएमयू केस में पुलिस ने 800 पेजों का चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने डॉ रमीज और उसके माता-पिता समेत चार लोगों को आरोपी बनाया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज और उसके माता-पिता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. पुलिस ने इस चार्जशीट में पीड़िता का बयान, डिजिटल सबूत और मेडिकल रिपोर्ट को अहम तथ्यों में शामिल हैं किया है. 

इस चार्जशीट में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, गर्भपात और अवैध धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज़ और उसके माता-पिता के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें दो पीड़िताओं को बयानों को शामिल किया गया है. पुलिस को इस मामले की जाँच के दौरान आरोपी डॉक्टर के मोबाइल फोन से 4000 जीबी डेटा और 500 से अधिक अश्लील वीडियो भी बरामद हुए हैं. 

केजीएमयू यौन शोषण मामले में चार्जशीट दाखिल

लखनऊ के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में केजीएमयू में महिला डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद  9 जनवरी को पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इससे दो दिन पहले उसके पिता सलीमुद्दीन और मां खदीजा को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 

महिला रेजीडेंट ने अपनी शिकायत में बताया कि डॉ रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और जब उसने शादी के लिए कहा कि धर्मांतरण का दबाव बनाया. पीड़िता ने जब धर्मांतरण से इनकार कर दिया तो आरोपी डॉक्टर शादी से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की. 

पुलिस की जाँच में सामने आया कि डॉक्टर रमीज ने पहले भी हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया था. आरोपी के लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी बरामद होने की बात सामने आई है, जिससे डॉ रमीज़ पर लगे आरोप और पुख्ता होते हैं. पुलिस का कहना है कि पीड़िताओं के बयान के आधार पर उसके खिलाफ सात गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं. 

कुर्सी पर शव, माथे पर मारी गोली, सिर के दो टुकड़े.., प्रयागराज में IIT छात्र की संदिग्ध मौत 

Published at : 28 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Lucknow News Up News KGMU Rape Case
और पढ़ें
