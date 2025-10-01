मुरादाबाद में 'I LOVE MOHAMMAD' का पोस्टर लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के सब्जीपुर निवासी तालिब ने गांव के सरवर आलम पर बिना अनुमति उनके घर पर 'आई लव मोहम्मद' लिखा पोस्टर लगाने और उसमें तालिब का फोटो इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. विरोध करने पर सरवर ने तालिब के घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की.

तालिब ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सरवर आलम को गिरफ्तार कर लिया. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्टर के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र के सब्जीपुर इलाके में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे मुस्लिम शख्स के घर की छत पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया था. पीड़ित तालिब ने जब युवक की इस हरकत का विरोध किया तो उसने उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की थी.

इस मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई थी. मामले की संज्ञान में आते ही पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को छानबीन शुरू कर दी थी. पुलिस ने आज (1 अक्टूबर) को आरोपी सरवर को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी सिटी ने दी यह जानकारी

इस मामले पर मुरादाबाद सिटी एसपी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सरवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि सब्जीपुर के रहने वाले तालिब ने शिकायत की थी, कि उसी के गांव के रहने वाले सरवर ने उसके घर पर एक आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया था. जब व्यक्ति द्वारा इस मामले की आरोप से पूछताछ की गई तो सरवर आलम ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की.

फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. इसके साथ ही आरोपी सरवर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. इस मामले में उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है.