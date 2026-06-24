उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी की वजह से मिला-जुला मौसम बना हुआ हैं. कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं पूर्वांचल के ज़्यादातर जनपद भीषण गर्मी और उष्ण लहर की चपेट में बने हुए हैं. इस बीच मौसम विभाग की ओर से मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यूपी में अगले 3-4 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती हैं. जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग ने आज 24 जून को यूपी के दोनों संभागों में आज शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है. हालांकि पश्चिमी यूपी के आगरा-मथुरा व आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के बौछारें पड़ सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. जब पूर्वी संभाग में आज मौसम शुष्क ही रहेगा. यहां पर राजधानी लखनऊ समेत 30 जिलों में आज भी हीट वेव और गर्म हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया है.

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मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट

यूपी में 27 जून तक मौसम शुष्क ही रहने को अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन, इससे तापमान पर असर नहीं होगा. इसके बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री होने का अनुमान जताया गया है. जिसके बाद प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कई जिलों में बारिश होगी.

मौसम विभाग ने आज आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, झांसी और ललितपुर में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं नोएडा-गाजियाबाद, मेरठ व आसपास के इलाकों में भी सुबह से आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं. दोपहर के बाद यहां मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है.

लखनऊ समेत 30 जिलों में हीटवेव की चेतावनी

दूसरी तरह प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं है. IMD ने राजधानी लखनऊ समेत 30 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में आसमान एकदम साफ़ हैं और दिनभर सूरज की तपिश का कहर रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मीरजापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र में आज हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया है.

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