हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में लखनऊ समेत 30 जिलों में लू की चेतावनी, आगरा-मथुरा में बारिश, जानें कब होगी मानसून की एंट्री

यूपी में लखनऊ समेत 30 जिलों में लू की चेतावनी, आगरा-मथुरा में बारिश, जानें कब होगी मानसून की एंट्री

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी की वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून की एंट्री कब होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 24 Jun 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी की वजह से मिला-जुला मौसम बना हुआ हैं. कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं पूर्वांचल के ज़्यादातर जनपद भीषण गर्मी और उष्ण लहर की चपेट में बने हुए हैं. इस बीच मौसम विभाग की ओर से मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यूपी में अगले 3-4 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती हैं. जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती हैं. 

मौसम विभाग ने आज 24 जून को यूपी के दोनों संभागों में आज शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है. हालांकि पश्चिमी यूपी के आगरा-मथुरा व आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के बौछारें पड़ सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. जब पूर्वी संभाग में आज मौसम शुष्क ही रहेगा. यहां पर राजधानी लखनऊ समेत 30 जिलों में आज भी हीट वेव और गर्म हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 'मौत पर राजनीति न करें', लखनऊ अग्निकांड पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दी अखिलेश यादव को नसीहत

मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट

यूपी में 27 जून तक मौसम शुष्क ही रहने को अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन, इससे तापमान पर असर नहीं होगा. इसके बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री होने का अनुमान जताया गया है. जिसके बाद प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कई जिलों में बारिश होगी. 

मौसम विभाग ने आज आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, झांसी और ललितपुर में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं नोएडा-गाजियाबाद, मेरठ व आसपास के इलाकों में भी सुबह से आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं. दोपहर के बाद यहां मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है. 

लखनऊ समेत 30 जिलों में हीटवेव की चेतावनी

दूसरी तरह प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं है. IMD ने राजधानी लखनऊ समेत 30 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में आसमान एकदम साफ़ हैं और दिनभर सूरज की तपिश का कहर रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मीरजापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र में आज हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Weather Update UP NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में लखनऊ समेत 30 जिलों में लू की चेतावनी, आगरा-मथुरा में बारिश, जानें कब होगी मानसून की एंट्री
यूपी में लखनऊ समेत 30 जिलों में लू की चेतावनी, आगरा-मथुरा में बारिश, जानें कब होगी मानसून की एंट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेंगलुरु में होगा यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 का आयोजन, निवेशकों को आमंत्रित करेगा इन्वेस्टर रोडशो
बेंगलुरु में होगा यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 का आयोजन, निवेशकों को आमंत्रित करेगा इन्वेस्टर रोडशो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौत पर राजनीति न करें', लखनऊ अग्निकांड पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दी अखिलेश यादव को नसीहत
'मौत पर राजनीति न करें', लखनऊ अग्निकांड पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दी अखिलेश यादव को नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
इंडिया
India -UK Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
जनरल नॉलेज
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget