दिल्ली में रहने वाले हजारों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. लंबे समय से जिस पल का इंतजार पैरेंट्स कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गया है. अब माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ा अगला कदम उठाने की तैयारी कर सकते हैं.

हर साल की तरह इस बार भी नर्सरी एडमिशन को लेकर अभिभावकों में काफी उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में पैरेंट्स ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया था. अब शिक्षा निदेशालय (DoE) के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली के करीब 1,741 निजी स्कूलों ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

कहां देखें अपने बच्चे का नाम?

जिन अभिभावकों ने नर्सरी एडमिशन के लिए आवेदन किया था, वे अब edudel.nic.in पर जाकर अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित स्कूलों की वेबसाइट पर भी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट उपलब्ध है.

कब से कब तक स्कूल जाना होगा?

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अभिभावक स्कूल जाकर एडमिशन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं. इस दौरान स्कूल चयनित बच्चों के दस्तावेज मंगवाएंगे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा.

कई स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों का चयन

इस बार कई नामी स्कूलों ने सामान्य श्रेणी में बड़ी संख्या में बच्चों का चयन किया है. कुछ स्कूलों ने तो 200 से ज्यादा बच्चों को मेरिट लिस्ट में जगह दी है और 100 से ज्यादा बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा है. कुछ प्रमुख स्कूलों का चयन पुष्प विहार स्थित बाल विद्या निकेतन 132 बच्चों का चयन, 100 वेटिंग में, हौज खास का सेंट पॉल प्री-प्राइमरी स्कूल 478 बच्चों का चयन, अलकनंदा का सेंट जॉर्ज स्कूल 155 बच्चों का चयन है.

नर्सरी, केजी और कक्षा 1 की नई व्यवस्था

शिक्षा निदेशालय की नई एडमिशन संरचना के तहत अब फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी और केजी (किंडरगार्टन) को शामिल किया गया है. इसके बाद बच्चों का दाखिला कक्षा 1 में होता है. सभी निजी स्कूल इसी नियम के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया चला रहे हैं.

बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बच्चों की उम्र से जुड़ी शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं, ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके. नर्सरी के लिए यह निर्धारित किया गया है कि बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक कम से कम 3 साल होनी चाहिए. इसके बाद, केजी (KG) में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 4 साल होनी चाहिए. कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए. यह सभी शर्तें सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे को शिक्षा का सही स्तर और उसका समुचित मानसिक विकास प्राप्त हो. इस प्रकार, बच्चों की उम्र का निर्धारण एक बुनियादी आवश्यकता है, जो उनके शिक्षा जीवन के पहले कदमों में मदद करता है

एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है?

स्कूलों को 28 नवंबर तक एडमिशन मानदंड और अंक प्रणाली अपलोड करनी थी. आवेदन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी. अभिभावकों ने 9 जनवरी को जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपलोड की, चयन स्कूल के तय मानदंडों पर किया गया, जैसे स्कूल से दूरी, भाई-बहन पहले से पढ़ रहे हों और माता-पिता का पूर्व छात्र होना.

दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी?

अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. दूसरी मेरिट लिस्ट 9 फरवरी को जारी की जाएगी. पूरी एडमिशन प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी की जाएगी.

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

1. स्कूल की वेबसाइट और edudel.nic.in को नियमित रूप से चेक करते रहें.

2. सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

3. तय तारीख के भीतर स्कूल जाकर प्रक्रिया पूरी करें.

