हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थJackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे

Jackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे

Jackfruit For Immunity: कटहल के बारे में कहा जाता है कि यह शाकाहारी लोगों के लिए मटन है. चलिए आपको बताते हैं कि कटहल खाने के वे 5 फायदे कौन से हैं, जो आपको हेल्दी रखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

Health Benefits Of Jackfruit Vegetable: कटहल ऐसी सब्ज़ी है जिसे शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों ही पसंद से खाते हैं. इससे कई तरह की स्वादिष्ट रेसिपी बनाई जाती हैं. दरअसल, कटहल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज़ से भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, विटामिन A और C, थायमिन, पोटैशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नायसिन, फाइबर और ज़िंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं किन लोगों के लिए कटहल का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

कटहल खाने के तरीके

कटहल को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इससे स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है, अचार भी तैयार किया जाता है. इसके अलावा कटहल के पकौड़े भी काफी पसंद किए जाते हैं. अलग-अलग तरीकों से इसका सेवन स्वाद और पोषण दोनों देता है.

कटहल खाने के फायदे

दिल की सेहत के लिए
कटहल में पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है, वहीं फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से संतुलित मात्रा में कटहल खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

वजन नियंत्रण में सहायक
कटहल फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है. इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है और ओवरईटिंग से बचाव होता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो मोटापे से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं.

इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार
कटहल में विटामिन C, जिंक और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, जिससे सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचाव में मदद मिल सकती है. बदलते मौसम में यह शरीर को अंदर से मजबूत रखने में सहायक है.

कब्ज और पाचन के लिए फायदेमंद
कटहल में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. यह आंतों की सफाई में मदद करता है और कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. जिन लोगों को पाचन से जुड़ी दिक्कत रहती है, उनके लिए कटहल फायदेमंद हो सकता है.

आंखों की सेहत के लिए लाभकारी
कटहल में विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं. ये तत्व आंखों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं के खतरे को कम करने में सहायक हो सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Embed widget