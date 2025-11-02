लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के गहने लेकर महिला कर्मचारी फरार, खरीदी प्रॉपर्टी, चुकाया लोन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी स्टोर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला कर्मचारी स्टोर से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गई. मामला सामने आने के बाद आरोपी महिला कर्मचारी को चोरी का सामान लौटाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वह फरार है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गोमतीनगर थाना क्षेत्र में मेसर्स हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर का है, जहां काम करने वाली बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने कंपनी से लगभग ढाई किलो सोना और करोड़ों के गहने चुरा लिए है. मामला तब सामने आया जब कंपनी ने धनतेरस से एक दिन पहले स्टॉक चेक किया. जांच में पता चला कि बायबैक के माध्यम से लिए गए कुछ आभूषण गायब हैं.

चार साल से कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव थी महिला

कंपनी के स्टोर मैनेजर धीरज ने बताया कि कोमल श्रीवास्तव पिछले चार साल से कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त थी और आभूषणों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसके पास थी. 15 और 16 अक्टूबर को उसने चालाकी से आभूषण अपने कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लिए. सीसीटीवी फुटेज और आंतरिक जांच में यह साफ हो गया कि चोरी उसने ही की.

गहने बेंचकर खरीदी प्रॉपर्टी, कार का लोन चुकाया

19 अक्टूबर को जब प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने कोमल से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी किए गए, सोने और गहनों को पति रितेश श्रीवास्तव की मदद से बेचकर प्रॉपर्टी खरीदी और कार का लोन चुका दिया.

कंपनी के मैनेजर ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग

उसने वादा किया कि 23 अक्टूबर तक चुराई गई संपत्ति वापस कर देगी, लेकिन 23 अक्टूबर तक न तो कोमल और न ही उसके पति ने संपत्ति वापस की और न ही कंपनी से संपर्क किया. प्रबंधक धीरज ढल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें: BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले विवादित बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा