हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख, बोलीं- ये दिल तोड़ने वाली घटना

लखनऊ अग्निकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख, बोलीं- ये दिल तोड़ने वाली घटना

Lucknow Fire News: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना पर मायावती ने गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी को जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करना होगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

उन्होंने कहा, "लखनऊ में आज दोपहर एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए, बेहद दुखद और हृदय विदारक है. इस तरह की दर्दनाक घटनाएं न केवल लोगों की जान लेती हैं, बल्कि अनेक परिवारों की उम्मीदों को भी तोड़ देती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी को मिलकर गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. केवल आरोप-प्रत्यारोप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा."

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
MAYAWATI UP NEWS Lucknow Fire News LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, चश्मदीद बोले- देर से आईं दमकल की गाड़ियां
Live: लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, चश्मदीद बोले- देर से आईं दमकल की गाड़ियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख, बोलीं- ये दिल तोड़ने वाली घटना
लखनऊ अग्निकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख, बोलीं- ये दिल तोड़ने वाली घटना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद में योगी का सपा पर तीखा प्रहार, बोले- 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' की राजनीति खत्म हुई
फिरोजाबाद में योगी का सपा पर तीखा प्रहार, बोले- 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' की राजनीति खत्म हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का हेलीकॉप्टर तीसरी बार AMU के ऐतिहासिक पवेलियन ग्राउंड पर उतरेगा, जानिए इसकी खासियत
CM योगी का हेलीकॉप्टर तीसरी बार AMU के ऐतिहासिक पवेलियन ग्राउंड पर उतरेगा, जानिए इसकी खासियत
Advertisement

वीडियोज

Sanchita Bashu और Dhawal Thakur ने बताए प्यार और धोके के मजेदार किस्से
BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें
कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! चीफ पर्पस ऑफिसर पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: तार के सहारे बची जानें, दीवार तोड़कर निकाले शव...रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली कहानी
लखनऊ अग्निकांड: तार के सहारे बची जानें, दीवार तोड़कर निकाले शव...रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली कहानी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे; वीडियो वायरल 
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे
ओटीटी
OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
ट्रेंडिंग
Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget