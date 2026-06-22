'ये बेहद दुखद घटना, कारणों की ईमानदारी से जांच हो', लखनऊ अग्निकांड पर बोले अखिलेश यादव

लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरानिया में सोमवार (22 जून) को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए. वहीं इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया है.

अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, "लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि. जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे."

उन्होंने आगे लिखा, "ये एक बेहद दुखद घटना है. इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो, बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे. भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए."

20 से 24 साल थी मृतकों की उम्र

बता दें कि इस हादसे में मृतकों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच बताई जा रही है. आसपास के इलाके में घटना से दहशत फैल गई और आशंका जताई जा रही है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है.

धुएं से भर गया कोचिंग सेंटर

जानकारी के अनुसार इमारत के अंदर चल रहे एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से पूरा परिसर तेजी से घने धुएं से भर गया और छात्रों और अन्य उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने की कोशिश में कुछ लोग ऊपरी मंजिलों और छत से कूद गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

चश्मदीदों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर में सबसे पहले इमारत से धुआं उठता देखा गया और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. आग और धुएं से निकास मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, घबराए हुए छात्र खिड़कियों और छत की ओर भागे. कुछ ने तो अपनी जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगा दी.