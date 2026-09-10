Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में सुस्त पड़ा मानसून, आज पूर्वांचल के 25 जिलों में बूंदाबांदी

यूपी में सुस्त पड़ा मानसून, आज पूर्वांचल के 25 जिलों में बूंदाबांदी

उत्तर प्रदेश में अब मानसून की सक्रियता कम होती जा रही है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 25 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है. जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम साफ़ रहेगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 10 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता धीरे-धीरे सुस्त होती जा रही हैं. बीते 24 घंटों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून यूपी में सामान्य रहा. इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली हैं. प्रदेश में आज भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान हैं. हालांकि पूर्वांचल और मध्य यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. जबकि 25 जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट दिया गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज यूपी के पश्चिमी संभाग में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती हैं. वहीं पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. 25 जिलों में गरज-चमक के साथ एक या दो स्थानों पर बारिश का यलो अलर्ट दिया गया. पश्चिमी यूपी के नोएडा, मेरठ, आगरा समेत तमाम जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा और कहीं कोई बारिश के आसार नहीं है. 

यूपी में धीमी हुई बारिश की रफ़्तार

यूपी में आज 10 सितंबर को कहीं कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के ज़्यादातर जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं. पश्चिमी यूपी में आसमान एकदम साफ है और दिन में धूप निकलगी. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हो सकती है. धूप निकलने की वजह से प्रदेश में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है. 

रायबरेली: निजी आवास में राहुल गांधी ने किया कार्यक्रम, दिनेश प्रताप सिंह बोले- 'डरपोक...'

इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

यूपी में आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में आज गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. 

वहीं लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशांबी, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में आज एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है. 

11 से 15 सितंबर शुक्रवार से प्रदेश में बारिश का असर और कम होता जाएगा. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन अब कहीं भी मूसलाधार बारिश का अनुमान नहीं है.

यूपी चुनाव पर संजय निषाद का बड़ा दावा, 'लगता है 2027 में...'

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, 2 cm प्रति घंटे बढ़ रहा पानी
वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, 2 cm प्रति घंटे बढ़ रहा पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘संन्यास ले रहा हूं…’ मायावती के बयान के बाद आकाश आनंद के ससुर ने छोड़ी सियासत!
‘संन्यास ले रहा हूं…’ मायावती के बयान के बाद आकाश आनंद के ससुर ने छोड़ी सियासत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जया पाल को RDX से उड़ाने की धमकी! रेकी का भी आरोप, CM योगी से गुहार
जया पाल को RDX से उड़ाने की धमकी! रेकी का भी आरोप, CM योगी से गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत
यूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नोएडा एयरपोर्ट पर उतरे रूस के 3 एयरक्राफ्ट, ब्रिक्स से पहले भारत पहुंचे मेहमान
नोएडा एयरपोर्ट पर उतरे रूस के 3 एयरक्राफ्ट, ब्रिक्स से पहले भारत पहुंचे मेहमान
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
विश्व
बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, विमान से टकराने वाला था ड्रोन, सुरक्षा में बड़ी चूक
बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, विमान से टकराने वाला था ड्रोन, सुरक्षा में बड़ी चूक
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
विश्व
सऊदी ने किया हमला, अब पाक भी बरसाएगा बम? किस मुस्लिम देश में छिड़ा युद्ध
सऊदी ने किया हमला, अब पाक भी बरसाएगा बम? किस मुस्लिम देश में छिड़ा युद्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत
यूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत
ट्रेंडिंग
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget