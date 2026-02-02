हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow News: आर्मी पब्लिक स्कूल में हैवानियत की हद पार! कक्षा 3 और 5 के छात्रों ने बच्चे की आंखों पर रगड़ी एड़ियां

Lucknow News: आर्मी पब्लिक स्कूल में हैवानियत की हद पार! कक्षा 3 और 5 के छात्रों ने बच्चे की आंखों पर रगड़ी एड़ियां

Lucknow News: पीड़ित छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हैरानी इस बात की है कि स्कूल प्रबंधन से शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 02 Feb 2026 06:41 AM (IST)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाली घटना में आर्मी पब्लिक स्कूल में कक्षा तीन और पांच में पढ़ने वाले दो छात्रों ने एक छात्र पर कथित रूप से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित की आंखों में गंभीर चोटें आईं और उसकी रोशनी चली गई है.

पीड़ित छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हैरानी इस बात की है कि स्कूल प्रबंधन से शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद अब पुलिस में शिकायत की गई है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस ने बताया कि बच्चे की मां द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार यह घटना 21 जनवरी को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे स्कूल के मैदान में हुई. पुलिस ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि स्कूल की कक्षा 5A में पढ़ने वाले उनके बेटे पर कक्षा 5E के एक छात्र और क्लास 3C के एक अन्य छात्र ने हमला किया.

पुलिस ने बताया कि महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी छात्रों ने उनके बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और उसके आंखों और चेहरे पर जूते की एड़ी रगड़ी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बताया कि हमले के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई और उसका कमान अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

स्कूल प्रबंधन ने नहीं लिया एक्शन

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद उन्होंने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया. शिकायतकर्ता ने शामिल छात्रों के साथ-साथ कथित लापरवाही के लिए स्कूल कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में 30 जनवरी को कैंट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है.

Published at : 02 Feb 2026 06:41 AM (IST)
Army Public School Student Harassment LUCKNOW NEWS
