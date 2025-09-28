लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बहुमंजिला इमारत से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान मौत

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के ओमेक्स अपार्टमेंट परिसर में रविवार सुबह एक युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई से गिरने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल को इलाज के लिए पीजीआई ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की तरफ से इस घटना की गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने दी यह जानकारी

ओमेक्स बिल्डिंग के नौवें फ्लोर से युवक के छलांग लगाने के संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामला आत्महत्या का प्रतीत नहीं होता. पुलिस के मुताबिक आज (28 सितंबर 2025) की सुबह करीब 8:15 बजे सूचना मिली कि ओमेक्स वाटर स्केप अपार्टमेंट से एक व्यक्ति नीचे गिर गया है.

सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से घायल को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर भेजा गया. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. प्रथमदृष्टया जांच में सामने आया कि मृतक युवक का नाम अनुराग गुप्ता (28 वर्ष) था, जो ओमेक्स अपार्टमेंट के टावर नंबर 3 के फ्लैट नंबर 902 में अपने माता-पिता और भाई के साथ रहते थे.

परिजनों ने क्या बताया?

युवक की मौत के बाद परिजनों ने बताया कि अनुराग काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और उनका इलाज वाराणसी से चल रहा था. आज सुबह अचानक वह फ्लैट की नौवीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा. जिसके बाद युवक को इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से तफ्तीश कर रही है. वहीं पुलिस की तरफ से इस घटना पर स्पष्टिकरण भी आया है.