हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपाटी नगर पंचायत चुनाव में बड़ी जीत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नारायण लाल बोले- 'CM धामी के सेवक रहेंगे'

पाटी नगर पंचायत चुनाव में बड़ी जीत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नारायण लाल बोले- 'CM धामी के सेवक रहेंगे'

Uttarakhand News: नारायण लाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पाटी नगर पंचायत का समग्र विकास करना होगा. पाटी नगर पंचायत का यह चुनाव परिणाम क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है.

By : दानिश खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पाटी नगर पंचायत के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने शानदार जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया. इस जीत ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति में हलचल मचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि जनता का भरोसा व्यक्ति विशेष पर भी उतना ही मजबूत हो सकता है जितना किसी राजनीतिक दल पर.

चुनाव परिणाम घोषित होते ही पाटी क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. नारायण लाल के समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ जीत का जश्न मनाया. इस दौरान नारायण लाल भी समर्थकों के बीच पहुंचे और 'मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद' के नारे लगाए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) से रहा है और आगे भी बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: फेसबुक पर दोस्ती, ट्रेडिंग का झांसा और 1 करोड़ की ठगी, सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप हो सकती है खतरनाक

'क्षेत्र की सेवा को हमेशा दी प्राथमिकता'

नारायण लाल ने अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र की सेवा को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि वह पहले भी मुख्यमंत्री धामी के सेवक थे और आगे भी उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे.

बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, लड़ा निर्दलीय चुनाव

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया. हालांकि, टिकट न मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी की विचारधारा से दूरी नहीं बनाई और चुनाव मैदान में उतरकर अपनी लोकप्रियता साबित की. उन्होंने कहा कि जनता ने उनके काम और नीयत पर भरोसा जताया, जिसका परिणाम यह जीत है.

नारायण लाल ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब उनका मुख्य उद्देश्य पाटी नगर पंचायत का समग्र विकास करना होगा. उन्होंने क्षेत्र में सड़क, पेयजल, सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वह आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे और जनता के बीच रहकर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

इस चुनाव परिणाम ने यह संकेत भी दिया है कि स्थानीय स्तर पर व्यक्ति की छवि, कार्यशैली और जनता से जुड़ाव चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाते हैं. नारायण लाल की जीत इसी का उदाहरण बनकर सामने आई है.

जन समर्थन के बल पर बड़ी जीत

कुल मिलाकर, पाटी नगर पंचायत का यह चुनाव परिणाम क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी मेहनत और जन समर्थन के बल पर बड़ी जीत हासिल की और भविष्य के लिए विकास का रोडमैप भी पेश किया.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव पर पल्लवी पटेल की बड़ी भविष्यवाणी, किस ओर इशारा? कहा- '2022 से ज्यादा बुरे नतीजे...'

Published at : 12 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव पर पल्लवी पटेल की बड़ी भविष्यवाणी, किस ओर इशारा? कहा- '2022 से ज्यादा बुरे नतीजे...'
यूपी चुनाव पर पल्लवी पटेल की बड़ी भविष्यवाणी, किस ओर इशारा? कहा- '2022 से ज्यादा बुरे नतीजे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फेसबुक पर दोस्ती, ट्रेडिंग का झांसा और 1 करोड़ की ठगी, सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप हो सकती है खतरनाक
फेसबुक पर दोस्ती, ट्रेडिंग का झांसा और 1 करोड़ की ठगी, सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप हो सकती है खतरनाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
बिहार
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
जनरल नॉलेज
Census 2027: लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?
एग्रीकल्चर
Goat Farming Vs Dairy Farming : बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
बकरी पालन या डेयरी पालन... डेयरी के बिजनेस के लिए क्या रहेगा बेस्ट, किसमें ज्यादा मुनाफा?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget