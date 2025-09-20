कुशीनगर में बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर, हादसे में 2 युवकों की गई जान

कुशीनगर के रामकोला नगर पंचायत में नेशनल हाईवे 730 पर शुक्रवार (19 सितंबर 2025) को भीषण सड़क हादसा हुआ है. कप्तानगंज की तरफ से आ रही टैक्टर ट्राली की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गये. पुलिस ने घायलों को सीएचसी भिजवाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफ किया गया. दोनों युवकों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के रामकोला नगर के वार्ड नंबर 6 अनसुईया मंदिर उर्दहा के रहने वाले राज कुशवाहा अपने मामा के घर हेतीमपुर शाहदरा पट्टी से अपने घर के लिए निकला था. जब वह रामकोला चौराहे पर पहुंचा तो बगल का रहने वाला कमल रौनियार भी मिल गया. दोनों की उम्र 19 और 20 वर्ष बताई गई है.

बाइक सवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर

बताया गया कि, बाइक पर सवार होकर दोनों एक साथ घर के लिए चले ही थे कि करीब 200 मीटर की दूरी पर यह हादसा हो गया. बताया गया कि कप्तानगंज की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्राली से बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गए.

रास्ते में घायलों ने तोड़ा दम

वहीं इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को गंभीर हालत मे सीएचसी इलाज के लिए ले गयी गई. जहां घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां रास्ते में ही दोनों की मौत हो गयी. पुलिस ने दोनो के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया.

'परिजनों ने नहीं दी तहरीर'

वहीं इस संबंध में एसएचओ रामकोला राज प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तरफ से अभी तक तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस दुर्घटना की जानकारी होते ही परिजन रोते हुए मौके पर पहुंचे.