कुशीनगर के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर तीन संत गाडगेनगर नौकाटोला में स्थित खरदर माता स्थान का 1 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा. खरदर माता मंदिर सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का क्षेत्रीय विधायक पी.एन पाठक (पुष्पेन्द्र नाथ पाठक) ने भव्य शिलान्यास किया है.

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन खरदर मंदिर पर 1 करोड़ 53 लाख की सौगात का शिलान्यास होने से स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यापत है. इस दौरान विधायक श्री पाठक ने विधि-विधान से पूजन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास कर पूजन-अर्चन किया. स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक पी.एन पाठक का माल्यार्पण किया और बुके देकर स्वागत किया.

भजन गायक ने अपने गीतों से किया भाव-विहोर

नवरात्रि के पहले दिन शिलान्यास कार्यक्रम में भारी संख्या में मां खरदर मंदिर पहुंचे लोगो को गायक अनमोल दास, गायिका मोना प्रियंका ने भक्ति गीतों से खूब झुमाया जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. खरदर माता का सौंदर्यीकरण और विकास होगा. यह स्थान पर्यटन के रूप में विकसित होगा. इस पर 1.53 करोड़ रुपये खर्च होगा. मंदिर के विकास की मांग काफी दिनों से चल रही थी.

दूर-दराज से दर्शन को आते है श्रद्धालु

आपको बता दें कि माता के दरबार पर दूसरे जिलों के श्रद्धालु भी माथा टेकने आते हैं. नगर पालिका के वार्ड नंबर तीन में खरदर माता के स्थान पर भक्तों का आना-जाना रहता है. मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का शिलान्यास होने पर कुशीनगर विधायक पी.एन पाठक के प्रति लोगों ने धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है. श्रद्धालुओं के मुताबिक, इस मंदिर पर जो भक्त सच्चे दिल से मां से मन्नत मांगता है. उसकी मनोकामना पूरी होती है. यह क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है.

बीजेपी विधायक ने की सरकार के कामों की सराहना

कुशीनगर विधायक पी.एन पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार ऐतिहासिक विकास कार्य कर रही है. आमजन को सड़क,आवास, पेयजल, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दिया जा रहा है. भाजपा का लक्ष्य विकास है. उन्होने कहा कि भाजपा सरकार लोककल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आमजन के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, सौभाग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाकर सभी वर्गों के लोगों को लाभांवित किया जा रहा है.

धार्मिक स्थलों का किया जा रहा है जीर्णोंद्धार

विधायक ने कहा कि धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने के किए प्रमुख धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार किया जा रहा है. खरदर माता स्थान मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, साइनेज और बेंच सहित अन्य विकास कार्य होगा. नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है. नपा क्षेत्र में सड़क, नाली,लाइट, पेयजल समेत अन्य सुविधा से लैस किया जा रहा है.



इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कुशीनगर किरन जायसवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, सभासद सूर्यनाथ यादव, राज पाठक, राकेश यादव, कन्हैया यादव, संजय, छागुर कुशवाहा, कन्हैया राय, फूलबदन यादव, राजेंद्र, रामसेवक, जोखन वर्मा, गोरख वर्मा, गणेश वर्मा, नंदू, बाबूलाल कुशवाहा, अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला, जेई गोपाल राय, अभिजीत सिंह समेत भारी संख्या में लोग और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहे.