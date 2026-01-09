उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में प्रदर्शन के खिलाफ वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं. सीएम केजीएमयू में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

उन्होंने ने कहा कि प्रदर्शन व तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ FIR होगी. वीसी ने मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की है.महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ हिंदूवादी संगठन के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे. आरोप है कि प्रदर्शनकारी आपत्तिजनक नारे लगाकर वीसी ऑफिस में घुसे थे.

आरोप लगाया कि 25 आदमी जब वीसी के कमरे में घुस जाएंगे और भद्दे-भद्दे शब्द कहेंगे तो क्या हम ऐसे माहौल में वीसी को लेकर जाएं?

KGMU की VC सोनिया नित्यानंद ने कहा, हमें इस मामले में पहले से कोई जानकारी या शिकायत नहीं मिली थी. शिकायत 22 तारीख की सुबह मिली और उसे तुरंत विशाखा कमेटी को भेज दिया गया, जिसने उसी दिन अपनी पहली मीटिंग की. शिकायतकर्ता ने इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, और कहा कि वह जुलाई 2025 से रिलेशनशिप में थी और सितंबर में यह जानने के बाद कि वह आदमी पहले से शादीशुदा है, उसने रिश्ता खत्म करना चाहा, लेकिन वह उसका पीछा करता रहा. रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई थी और एंट्री के समय इसे अपडेट नहीं किया गया था. रमीज़ और उसके पिता कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, जहाँ उसने आरोपों से इनकार किया और उसके पिता ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, उनका बेटा शादीशुदा नहीं है.