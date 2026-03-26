हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफूलन देवी की विरासत से लेकर गठबंधन तक, निषाद वोट के लिए यूपी में ये सियासी दांव चल रहे सियासी दल

फूलन देवी की विरासत से लेकर गठबंधन तक, निषाद वोट के लिए यूपी में ये सियासी दांव चल रहे सियासी दल

UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने निषाद वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है.

By : विवेक राय | Updated at : 26 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय को अपने पाले में लाने की सियासी कवायद तेज हो गई है. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रभावशाली वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है और अलग-अलग रणनीतियों के जरिए समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर निषाद समाज को संदेश देने की कोशिश की है. इसके साथ ही निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए भी भाजपा निषाद वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को सपा महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस नियुक्ति के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. 

निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद एक ओर जहां इसे निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी बताते हुए सपा को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा छोड़ने के कुछ समय बाद हुई हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. गोरखपुर से आई उनकी प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है.

निषाद समाज को साधना आसान नहीं- एक्सपर्ट

उधर रुक्मणी निषाद ने पलटवार करते हुए संजय निषाद पर निशाना साधा है. उन्होंने उन्हें समाज को ठगने वाला बताते हुए कहा कि संजय निषाद ने कभी भी निषाद समाज के हित में ठोस काम नहीं किया. रुक्मणी निषाद का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है और वे जमीन पर सक्रिय रहकर निषाद समुदाय को एकजुट करेंगी. उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में निषाद समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा.

इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सक्रिय दिखाई दे रही है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के हितैषी हैं. उन्होंने भाजपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का विरोधी बताते हुए कहा कि आने वाला समय इन्हीं वर्गों का है.

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा का मानना है कि निषाद समाज को साधना आसान नहीं है. उनके अनुसार यह समाज पूर्वांचल, बुंदेलखंड और बनारस से कानपुर तक की तीन अलग-अलग बेल्ट में बंटा हुआ है. जब तक इन तीनों क्षेत्रों से अलग-अलग प्रभावशाली नेतृत्व तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी दल निषाद समाज का पूरा वोट अपने पक्ष में नहीं कर पाएगा. उनका कहना है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय संतुलन के बिना इस समाज का व्यापक समर्थन मिलना मुश्किल है.

और पढ़ें
Published at : 26 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Bjp Up Politics Up Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फूलन देवी की विरासत से लेकर गठबंधन तक, निषाद वोट के लिए यूपी में ये सियासी दांव चल रहे सियासी दल
फूलन देवी की विरासत से लेकर गठबंधन तक, निषाद वोट के लिए यूपी में ये सियासी दांव चल रहे सियासी दल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव के इस फैसले से खुश हुए संजय निषाद, कहा- हम बधाई देते हैं...
अखिलेश यादव के इस फैसले से खुश हुए संजय निषाद, कहा- हम बधाई देते हैं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: राम मंदिर में सूर्य देव के शिखर पर विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण, रामनवमी पर मिले शुभ संकेत
अयोध्या: राम मंदिर में सूर्य देव के शिखर पर विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण, रामनवमी पर मिले शुभ संकेत
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
विश्व
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
विश्व
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
हेल्थ
Signs Of Nerve Weakness: शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
ट्रेंडिंग
Vande Bharat Video Viral: दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget