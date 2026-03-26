फूलन देवी की विरासत से लेकर गठबंधन तक, निषाद वोट के लिए यूपी में ये सियासी दांव चल रहे सियासी दल
UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने निषाद वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है.
उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय को अपने पाले में लाने की सियासी कवायद तेज हो गई है. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रभावशाली वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है और अलग-अलग रणनीतियों के जरिए समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है.
भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर निषाद समाज को संदेश देने की कोशिश की है. इसके साथ ही निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए भी भाजपा निषाद वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को सपा महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस नियुक्ति के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.
निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद एक ओर जहां इसे निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी बताते हुए सपा को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा छोड़ने के कुछ समय बाद हुई हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. गोरखपुर से आई उनकी प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है.
निषाद समाज को साधना आसान नहीं- एक्सपर्ट
उधर रुक्मणी निषाद ने पलटवार करते हुए संजय निषाद पर निशाना साधा है. उन्होंने उन्हें समाज को ठगने वाला बताते हुए कहा कि संजय निषाद ने कभी भी निषाद समाज के हित में ठोस काम नहीं किया. रुक्मणी निषाद का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है और वे जमीन पर सक्रिय रहकर निषाद समुदाय को एकजुट करेंगी. उनका दावा है कि 2027 के चुनाव में निषाद समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा.
इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सक्रिय दिखाई दे रही है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के हितैषी हैं. उन्होंने भाजपा को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का विरोधी बताते हुए कहा कि आने वाला समय इन्हीं वर्गों का है.
वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा का मानना है कि निषाद समाज को साधना आसान नहीं है. उनके अनुसार यह समाज पूर्वांचल, बुंदेलखंड और बनारस से कानपुर तक की तीन अलग-अलग बेल्ट में बंटा हुआ है. जब तक इन तीनों क्षेत्रों से अलग-अलग प्रभावशाली नेतृत्व तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी दल निषाद समाज का पूरा वोट अपने पक्ष में नहीं कर पाएगा. उनका कहना है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय संतुलन के बिना इस समाज का व्यापक समर्थन मिलना मुश्किल है.
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Source: IOCL