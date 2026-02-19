उत्तराखंड: 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सख्त नियम

उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाड़ा) ने इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया है. पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर से जुड़े बड़े हादसों में कई लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. यूकाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को इस वर्ष संचालन की अनुमति दी जाएगी, उन्हें सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा.

उड़ान से पहले तकनीकि जांच पर विशेष ध्यान

उड़ान से पहले तकनीकी जांच, पायलटों का अनुभव, मौसम की निगरानी और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यूकाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

पिछले साल हुए हादसों से सबक लेते हुए इस बार उड़ानों की मॉनिटरिंग और नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. यूकाड़ा द्वारा कंपनियों के चयन की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि केवल योग्य और सक्षम ऑपरेटर ही सेवाएं दे सकें.

यूकाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिए ये संकेत

आशीष चौहान ने यह भी संकेत दिया कि इस बार यात्रियों को हेलीकॉप्टर किराये में राहत मिल सकती है. उन्होंने बताया कि सभी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेना होगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किरायों में कमी आने की संभावना है, जिससे श्रद्धालुओं को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिल सकेगा.

चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते हैं, खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्री. ऐसे में सुरक्षित और किफायती सेवा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

प्रशासन का मानना है कि सख्त नियमों और बेहतर निगरानी व्यवस्था से इस बार यात्रा अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित रहेगी. सुरक्षा के साथ-साथ किराये में संभावित कमी से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.