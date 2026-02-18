यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले 'पोस्टर वार', सीएम योगी की फोटो लगाकर लिखी ये बात

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुरादाबाद में लगे पोस्टर ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, मुरादाबाद में लगाए गए इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ 'बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे' का नारा लिखा गया है. साथ ही एक अन्य पोस्टर में 'कयामत तक बाबरी नहीं बना पाओगे' की बात लिखी गई है. मुरादाबाद में लगे इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं बढ़ गई है.



दरअसल, मुरादाबाद की सड़कों पर अखिल भारतीय हिंदू परिषद की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ दो अलग-अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें "बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे” और “कयामत तक बाबरी नहीं बना पाओगे” जैसी बातें लिखी गई हैं. खास बात यह है कि इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के किसी अन्य नेता की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है. इस पोस्टर पोस्टर में समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की तस्वीर नजर आ रही है.

महिला ने खुद को बताया मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी

दरअसल, ये पोस्टर शहर के मुख्य बाजार में लगाए गए हैं. अखिल भारतीय हिंदू परिषद की प्रदेश मंत्री रीता पाल की ओर से पोस्टर लगाए जाने की बात सामने आई है. पोस्टर में रीता पाल ने खुद को मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी भी बताया है. पोस्टर लगने के बाद शहर में सियासी चर्चा तेज हो गई है.

कौन है मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, राजनीति से जुड़े लोग अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं. यहां पर बताना उचित होगा कि मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट (28), से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रितेश कुमार गुप्ता विधायक हैं. वे पहली बार साल 2017 में यहां से विधायक चुने गए.