'हमारे गांव में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है', बाल विदुषी ने हर गांव में बोर्ड लगाने को कहा

उत्तर प्रदेश के आगरा के ब्लाक शमशाबाद के गांव खेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है. इस आयोजन में कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी कथा रही हैं. इस दौरान उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान और मुसलमानों को गांव में न घुसने की मांग की है.

कथावाचिका के यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. वहीं उन्होंने मुसलमानों के ऊपर थूक और मूत्र मिलाने के आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि इस सबकी वजह से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है.

हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लगाए आरोप

कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने अपनी कथा के दौरान कहा कि 'मुसलमान खाने-पीने की वस्तुओं में थूक और मूत्र मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करते हैं. इसलिए इनसे कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए.' बाल विदुषी लक्ष्मी ने आगे कहा कि 'सड़क पर मुसलमान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराता है और पैसा कमाने के लिए हिंदू नामों से एवं हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबा चलाता है.'

'मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं'

वहीं बाल विदुषी लक्ष्मी ने यह भी कहा कि 'हर गांव में बोर्ड लगना चाहिए, कि हमारे गांव में मुसलमान का प्रवेश वर्जित है.' व्यासपीठ से बाल विदुषी लक्ष्मी ने कहा कि 'मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना जरूरी है.' बता दें कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी के इन बयानों की चर्चा हर तरफ शुरू हो गई है.

विशाल संत सम्मेलन का आयोजन

बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर के नेतृत्व में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ब्लाक शमशाबाद के गांव खेड़ा में चल रहा है. 5 अक्टूबर को विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. जिसमें देश भर के संत महामंडलेश्वर शामिल होंगे.

ट्रस्ट के अध्यक्ष की तरफ से आयोजन को लेकर बताया गया है कि इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को जागरूक करना है. साथ ही सनातन धर्म को संगठित और सशक्त बनाना है. उन्होंने आगे कहा कि 'जो लोग सिर तन से जुदा या किसी भी तरह का जिहाद फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार अलग से नया कानून बनाएं.'