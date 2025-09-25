हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
काशीपुर में जुलूस विवाद के बाद फिर शुरू हुआ राशन कार्ड सत्यापन अभियान, 3 दिन से जारी है जांच

काशीपुर में जुलूस विवाद के बाद फिर शुरू हुआ राशन कार्ड सत्यापन अभियान, 3 दिन से जारी है जांच

Udhamsingh Nagar News: काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर में फिर से राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया को शुरू कराया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में जिले में राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान पुनः सक्रिय किया गया है. शुरुआत में यह कार्य घर-घर जाकर कार्डधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव के चलते कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रोक दी गई थी. 

अब उपद्रवियों के द्वारा पुलिस के साथ की गई मारपीट और अभद्रता के बाद ऊधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार नगर निगम काशीपुर और पूर्ति विभाग की टीमों को मिलाकर यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कार्डधारक का सत्यापन व्यवस्थित ढंग से किया जाए. 

तीन दिन से जारी है राशन कार्डों की गहन जांच

अभियान के दौरान पिछले तीन दिन से राशन कार्डों की गहन जाँच की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है, जिसमें अधिकांश कार्डधारक पात्र पाए गए, जबकि कुछ अपात्र कार्डधारक चिन्हित किए गए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया. यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार केवल योग्य लाभार्थियों तक राशन की सही पहुँच सुनिश्चित करने में गंभीर है.

खाद्य पूर्ति अधिकारी आशुतोष भट्ट ने बताया कि इसके लिए पांच टीमें कार्य कर रही हैं. पिछले तीन दिनों में एसएफओवाई के 298, 441 सफेद राशन कार्डों की और अंत्योदय के 24 कार्डों की जांच की गई है. जिनमें से 19 पीले राशन कार्ड अपात्र पाए गए हैं जबकि 180 सफेद राशन कार्ड तथा अंत्योदय में 11 कार्ड अपात्र पाए गए हैं. 

खाद्य पूर्ति अधिकारी ने दी यह जानकारी

उन्होंने कहा कि अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची नगर निगम और राशन की दुकान पर चस्पा की जाएगी. कार्डधारकों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा. इस अवधि के पश्चात ही अंतिम निर्णय लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यदि कोई पात्र होते हुए भी राशन का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अवैध रूप से लिए गए राशन की वसूलीकी जाएगी. यह सत्यापन अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय न हो. किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. 

कुछ लोग सत्यापन से बच रहे हैं- अशुतोष भट्ट

खाद्य पूर्ति निरीक्षक अधिकारी अशुतोष भट्ट ने यह भी बताया कि कई कार्डधारक सत्यापन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता जता रहे हैं. ऐसे लोगों के राशन वितरण को तत्काल रोक दिया जाएगा जब तक कि वे पूरी तरह सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते.

 इस कड़े कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही राशन का लाभ मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके. घर-घर जाकर किए जा रहे इस अभियान से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि शासन की प्राथमिकता गरीब और जरूरतमंद जनता तक राशन की सही पहुँच सुनिश्चित करना है.

Input By : वेद प्रकाश यादव
Published at : 25 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Uttarakhand Police Kashipur News Udhamsingh Nagar News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
