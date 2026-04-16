Kanpur News: कानपुर में ड्रोन की मदद से गांजा तस्करों का भंडाफोड़, 7 महिलाएं गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और हाईटेक कार्रवाई को अंजाम दिया है. थाना सचेंडी इलाके में 'ऑपरेशन व्हाइट पाउडर' के तहत पुलिस ने न केवल गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि अपराधियों को उनके बिल से बाहर निकालने के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया.

इस संयुक्त और बेहद गोपनीय ऑपरेशन को एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके और आईपीएस सुमेध एम जाधव के नेतृत्व में अंजाम दिया गया. इस रेड के लिए क्राइम ब्रांच, सचेंडी थाना, पनकी थाना और रिजर्व पुलिस बल के 70 से ज्यादा जवानों ने पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी की थी. पुलिस ने आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया. जैसे ही ड्रोन ने तस्करों की संदिग्ध लोकेशन को मार्क किया, जवानों ने एक साथ धावा बोल दिया, जिससे तस्करों को भागने का कोई मौका नहीं मिला.

7 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार, रोजाना लाखों की बिक्री

इस ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने मौके से 7 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है. ये लोग काफी समय से इलाके में गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचने के अवैध धंधे में शामिल थे. पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस रिहायशी इलाके में रोजाना 4 से 5 लाख रुपये के गांजे की बिक्री की जा रही थी. तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा अवैध गांजा और 92 हजार रुपये की नकदी बरामद की है.

'नशे के नेटवर्क की तोड़ दी कमर'

इस सफल कार्रवाई पर एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके ने बताया, "हमें लंबे समय से सचेंडी और आसपास के इलाकों में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की पुख्ता सूचना मिल रही थी. 'ऑपरेशन व्हाइट पाउडर' के तहत हमने पहली बार ड्रोन तकनीक का सहारा लिया ताकि तस्करों की सटीक लोकेशन मिल सके. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कैश और गांजा बरामद हुआ है. हमने नशे के इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है और आगे भी ऐसे ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे."

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