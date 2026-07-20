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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में 2 साल का बच्चा कोविड पॉजिटिव, 10 दिन में मिला कोरोना का दूसरा मामला

वाराणसी में 2 साल का बच्चा कोविड पॉजिटिव, 10 दिन में मिला कोरोना का दूसरा मामला

Varanasi Corona Case: इससे पहले वाराणसी में ही 11 जुलाई को एक 27 साल के शख्स में कोविड की पुष्टि हुई थी. उनका भी इलाज अभी बीएचयू में चल रहा है.

Written By : संतोष चौरसिया |  Updated at : 20 Jul 2026 10:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोविड-19 की दस्तक से स्वास्थ्य महकमे में हडकंप मच गया है. इस साल का यह दूसरा केस है, जिसमें कोविड की पुष्टि हुई है.  दो साल के एक बच्चे में कोविड वायरस पाया गया है. बच्चे का इलाज शहर के ककरमत्ता इलाके में एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

इससे पहले वाराणसी में ही 11 जुलाई को एक 27 वर्षीय शख्स में कोविड की पुष्टि हुई थी. उनका भी इलाज अभी बीएचयू में चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने दोनों म्ममलों की जांच के साथ उनके सम्पर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है. दोनों मरीजों की रिपोर्ट्स की निगरानी भी की जा रही है. इसके अलावा अभी कहीं और किसी मरीज की कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूचना नहीं है.

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जिला प्रशासन ने लोगों की अपील 

जनपद में महज दस से बारह दिनों में दो केस मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करें. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सतर्कता बनाए रखनी है.

कोविड की आशंका से बढ़ी चिंता 

जिला प्रशासन ने हालाँकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के दावे किये हैं साथ ही कहा है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दोनों केसों के रिकॉर्ड चेक कर उनकी रिपोर्ट्स देखी जा रहीं हैं. दोनों मरीजों के करीबियों का भी चेकअप होगा. लगातार निगरानी रखी जा रही है.

 इतने सालों बाद अचानक दो मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब उस तरह की महामारी जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के वैक्सीन लग चुकी है. हल्के-फुल्के लक्षण जल्द ही चले जाते हैं. फिर भी सतर्कता जरुरी है.

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Published at : 20 Jul 2026 10:37 PM (IST)
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UP NEWS COVID 19 VARANASI NEWS
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