उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज (मंगलवार, 17 नवंबर) की सुबह गूलर बाजार के पास एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे गदेरे में गिर गई. सूचना प्राप्त होते ही SDRF पोस्ट ब्यासी और ढालवाला की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया. इस हादसे में 6 लोगों के मौत की खबर है. वहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

उत्तराखंड पुलिस ने जानकारी दी है कि टिहरी गढ़वाल में गूलर बाजार के पास एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई.

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बस में करीब 35 लोग थे सवार

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, गूलर बाजार के पास एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे गदेरे में गिर गई. सूचना प्राप्त होते ही SDRF पोस्ट ब्यासी और ढालवाला की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा रेस्क्यू कार्य शुरू किया. प्रारंभिक सूचना के अनुसार, बस में लगभग 30-35 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से लगभग 20 व्यक्तियों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है. घायलों को एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

#WATCH | Tehri Garhwal, Uttarakhand: A bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar. Upon receiving the information, teams from SDRF posts Byasi and Dhalwala immediately rushed to the spot and initiated rescue operations. Tehri District Magistrate Nitika Khandelwal and SSP Shweta Choubey have departed for the site. According to preliminary reports, about 30–35 people were on board the bus, out of whom approximately 20 injured individuals have been rescued. The injured are being rushed to the hospital via ambulances. Four people have lost their lives in the incident. The rescue operation is currently underway. (Source: Police) — ANI (@ANI) November 17, 2026

घटना की गंभीरता को देखते हुए सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार SDRF की अतिरिक्त टीमें भी घटनास्थल हेतु रवाना की गई हैं. मौके पर पुलिस बल मौजूद है तथा SDRF एवं पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है.

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