उत्तर प्रदेश के कानपुर में पनकी स्थित निजी बैंक HDFC की महिला कर्मी आस्था सिंह का बैंक के ग्राहक के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वे ग्राहक को भद्दी-भद्दी गालियां देने के साथ ही धमका रही हैं- ‘मैं ठाकुर हूं’ और मारने के लिए लैपटॉप तक उठा लिया. महिला बैंक कर्मी द्वारा इस तरह की हरकत से बैंक प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं.

महिला बैंक कर्मी का यह व्यवहार अब सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें लोग वीडियो पर कमेंट में निंदा करने के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले में अभी तक बैंक द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पनकी स्थित HDFC बैंक की शाखा उस समय अखाड़ा बन गई, जब वहां तैनात कर्मचारी आस्था सिंह ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आस्था सिंह न केवल ग्राहक को भद्दी-भद्दी गालियां दे रही हैं, बल्कि हिंसक होकर उन पर लैपटॉप तानते हुए भी नजर आ रही हैं. हद तो तब हो गई जब महिला कर्मचारी ने सरेआम अपनी जाति का हवाला देते हुए ‘ठाकुर हूँ मैं’ कहकर ग्राहक को धमकाया और डराने की कोशिश की. बैंक जैसे पेशेवर संस्थान में किसी कर्मचारी द्वारा इस तरह की जातिसूचक दबंगई और हिंसक व्यवहार ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है.वायरल वीडियो कानपुर के पनकी 2 ब्रांच का बताया जा रहा है.

सपा ने उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए पोस्ट किया, “उत्तर प्रदेश में अब ठाकुरवाद सरकारी संस्थानों से निकलकर प्राइवेट संस्थाओं तक में पहुंच गया है. जाति का दंभ हर जगह इतना हावी है कि जरा जरा सी बात पर मुख्यमंत्री महोदय के स्वजातीय ठोक देने की बात बोल रहे. इस वीडियो में एक प्राइवेट संस्थान में हो रही बातचीत सुनिए और यूपी में व्याप्त जातिवाद की कल्पना कीजिए. इसी जातिवाद और ठोकवाद, गालीबाजी और आपराधिक मानसिकता के जनक हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी.”