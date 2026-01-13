कानपुर: गैंगरेप के आरोपी दारोगा ने CM योगी को लिखी चिट्ठी, CBI जांच की मांग की

कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में घिरे उपनिरीक्षक अमित कुमार मौर्य ने पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है. दारोगा अमित कुमार मौर्य ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. साथ ही षड्यंत्र रचने वालों पर कार्रवाई की मांग की.



गैंगरेप के आरोप में घिरे उप निरीक्षक अमित कुमार मौर्य ने प्रार्थना पत्र लिखकर बताया कि, "आरपीएफ प्रभारी के जरिए संपर्क कर भीमसेन जांच करने भेजा गया था. आरपीएफ टीम द्वारा तेल चोरी का पकड़ा गया था तेल चोरी करने वाले अभियुक्त फरार हो गए थे, उनकी जानकारी के लिए मैं जांच करने भीमसेन पहुंचा था. तकरीबन रात्रि करीब 9:00 बजे कुछ देर बाद आरपीएफ प्रभारी उपस्थित हुए, बातचीत कर जानकारी ली, जिसके सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है."

दारोगा ने पत्र में क्या कहा?

दारोगा ने पत्र के माध्यम से बताया कि, "शिवबरन पूर्व में नामित डीजल चोरी में नाम उजागर हुआ था जिसके बाद उप निरीक्षक अमित मौर्य द्वारा जानकारी करने के लिए भीमसेन बुलाया गया था, शिवबरन अपनी बाइक से मौके पर पहुंचा था. आरपीएफ प्रभारी द्वारा शिवबरन से पूछताछ के दौरान प्रभारी निरीक्षक की फोन पर किसी से बातचीत चल रही थी लेकिन शिवबरन को संदेह हुआ कि मेरी रिकॉर्डिंग की जा रही है. शिवबरन को बताया कि मेरा पर्सनल कॉल चल रहा है."

'जो लड़का रात में मिला वो रेप का आरोप लगा रहा'

दारोगा के पत्र के मुताबिक, "सुबह पता चला जो लड़का रात में मिला था वह रेप का आरोप लगा रहा है, जानकारी होने पर मेरे द्वारा पूरी जानकारी थाना प्रभारी सचेंडी दी को दी गई. मुकदमा वादी व पीड़ित को चौकी बुलाया गया, जो लगातार किसी सुधीर नाम के व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो वो बता रहे थे, उसी आधार पर जिसकी रिकोर्डिंग उप निरीक्षक अमित मौर्य द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजी गई."



दारोगा ने पत्र में यह भी बताया कि, "उप निरीक्षक अमित मौर्य द्वारा पूरी घटना की जानकारी के लिए उच्च अधिकारियों से आग्रह कर आरपीएफ प्रभारी के बयान लेने का आग्रह किया गया. पुलिया क्रॉस समय रात्रि में लगभग 300 मीटर रास्ते में दो व्यक्ति मिले, जिनसे पूछा रात्रि में कहां जा रहे हो तो उक्त व्यक्ति नशे की हालत में बोले खेत की तरफ किसी को ढूढ़ने मैंने कहा कोई बात हो तो बताना."

दारोगा ने की सीबीआई जांच की मांग

दारोगा ने यह भी बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं जिसकी जांच सीबीआई व उच्च अधिकारियों द्वारा की जाए, जो भी दोषी हो कड़ी सजा दी जाए.