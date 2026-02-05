कानपुर में धर्मांतरण की कोशिश, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, शादी तोड़ने का भी प्रयास

उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से धर्मांतरण के दबाव और यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अब उसकी शादी टूटने की कगार पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कथित सपा नेता आमिर जैदी समेत चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पीड़िता के अनुसार, साल 2013 में पिता के निधन के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी. इसी का फायदा उठाकर आमिर जैदी ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोप है कि आमिर ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार गलत काम भी किया. मामला तब और बिगड़ गया जब 18 सितंबर 2025 को युवती के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी.

इसकी भनक लगते ही आमिर अपने सहयोगियों, शनि उर्फ सनी अब्बास, रिजवी, और राजा उर्फ अख्तर अंसारी के साथ मिलकर युवती पर हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा.

आरोपियों ने युवती को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो रिश्तेदारों को भेजे और होने वाले ससुराल वालों तक भी आपत्तिजनक सामग्री और चिट्ठियां पहुंचाईं. इन बाधाओं के बावजूद, लड़के पक्ष ने 29 अक्टूबर 2025 को सगाई की रस्म पूरी की. आगामी 14 फरवरी को शादी होनी तय है, जिसे रुकवाने के लिए आरोपी अब युवती के होने वाले पति और ननद को सीधे तौर पर धमका रहे हैं.

मामले पर सपा जिलाध्यक्ष ने झाड़ा पल्ला

इस मामले में नाम आने पर समाजवादी पार्टी के कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष मुनींद्र शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि आमिर जैदी का सपा से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही वह पार्टी का कोई पदाधिकारी है.

पीड़िता की शिकायत पर घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दवाब दे रही हैं. वहीं इधर, आरोपियों की धमकियों से पीड़ित परिवार दहशत में है.