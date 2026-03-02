Mahoba News: जिला अस्पताल में नशे में धुत युवकों का तांडव, डॉक्टरों से बदसलूकी, कामकाज ठप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: जिला अस्पताल में नशे में धुत युवकों का तांडव, डॉक्टरों से बदसलूकी, कामकाज ठप

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 02 Mar 2026 09:16 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के महोबा में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा दांव पर है. रविवार बीती रात जिला अस्पताल में शराब के नशे में धुत अराजकतत्वों ने जमकर तांडव किया. वार्ड में मौजूद स्टाफ और बीच-बचाव करने आए प्रभारी CMS डॉ. राजेश भट्ट के साथ गाली-गलौज कर धमकियां तक दी गयीं. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस घटना से आक्रोशित डॉक्टरों ने आज चिकित्सीय कार्य रोककर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

डॉ. राजेश भट्ट का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें गालियां दीं और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया. हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट पर आमादा हो गए. पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. दबंगों की इस खुली गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

डॉक्टर-स्टाफ ने किया विरोध-प्रदर्शन

इस घटना के विरोध में आज PMS एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों और समस्त स्टाफ ने 4 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया. डॉक्टरों का कहना है कि आए दिन होने वाली इन घटनाओं के कारण वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. संगठन के अध्यक्ष डॉ. योगेंद्र सिंह ने दो टूक कहा कि मरीज को कब रेफर करना है, यह डॉक्टर तय करेगा, कोई बाहरी गुंडा नहीं. यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा.

मरीजों को उठानी पड़ी दिक्कतें

डॉक्टरों के इस प्रदर्शन के कारण आने वाले मरीज और तीमारदार इलाज के लिए खासे परेशान देखें गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने नाराज डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि चिकित्सा कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद ही डॉक्टरों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया.

फिलहाल डॉक्टर और स्टाफ ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लिखित ज्ञापन सौंपा है.

Published at : 02 Mar 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Doctor Strike UP NEWS Mahoba News
