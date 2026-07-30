सपा के गढ़ में गरजे CM योगी, 'अब यूपी में सब कुछ चंगा है'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार (30 जुलाई) को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन कर गाजीपुर के लिए ‘पहचान का संकट’ खड़ा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनता पार्टी और नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने विकास और ऐतिहासिक हस्तियों को पहचान देकर इस जिले का गौरव बहाल किया है.

'ये वही लोग हैं, विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया है'- CM

मुख्यमंत्री ने जिले में 692 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करने और विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को मंजूरी पत्र एवं प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात की. उन्होंने कहा, 'पहचान का संकट खड़ा करने वाले ये वही लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय हीरो का सम्मान करने के बजाय विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया.'

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का सम्मान किया और आरोप भी लगाया कि सपा और कांग्रेस ने उनकी याद में कभी कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया और इसके बजाय सालार मसूद से जुड़े मेलों को बढ़ावा दिया.

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सरकार ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव ने नाम खोला मेडिकल कॉलेज

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने बहराइच में चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव की एक विशाल प्रतिमा लगाई, उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, आजमगढ़ में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला और साथ ही गाजीपुर और दिल्ली में आनंद विहार के बीच सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू की.

प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने महाराजा सुहेलदेव, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और संत रविदास के नाम वाले संस्थानों के नाम बदल दिए थे, जिससे इन हस्तियों के प्रति अपमान का पता चलता है. उन्होंने कहा, 'आज उत्तर प्रदेश को किसी तरह के पहचान का संकट नहीं है. प्रदेश के लोगों को देशभर में सम्मान मिलता है. पूर्व की सपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार किया और एक इंच भी काम नहीं हुआ, लेकिन 3,000 करोड़ जरूर रुपये निकल गए.'

'अब उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू, दंगा नहीं है और सब कुछ चंगा है'

बीजेपी सरकार ने इस परियोजना की समीक्षा की और एक्सप्रेसवे पूरा करने से पहले नए सिरे से भूमि अधिग्रहण किया. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पिछली सरकार के दौरान भर्तियों में अनियमितताएं हुईं और बार-बार दंगों और कर्फ्यू के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी. मुख्यमंत्री ने कहा, 'अब उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू, दंगा नहीं है और सब कुछ चंगा है. जो लोग त्योहारों में व्यवधान डालने, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे या भर्ती प्रक्रियाओं में दखल देंगे, उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.'

गाजीपुर की विरासत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिले की देशभक्ति और सैन्य सेवा की लंबी परंपरा रही है. गाजीपुर ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जैसे हीरो पैदा किए हैं जिन्होंने युद्धों में अदम्य साहस का परिचय दिया है. मुख्यमंत्री ने ढांचागत सुविधाओं में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि गाजीपुर अब चार लेन की सड़कों और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है जिससे लखनऊ यात्रा करने का समय घटकर करीब साढ़े तीन घंटे रह गया है. सरकार की योजना इस एक्सप्रेस वे का विस्तार कर इसे चंदौली की तरफ ले जाने की है.

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