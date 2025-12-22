हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! बिना जमीन वाले किसानों के नाम पर करोड़ों का मुआवजा

झांसी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! बिना जमीन वाले किसानों के नाम पर करोड़ों का मुआवजा

Jhansi News: फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि जमा कराकर ऐसे लोगों को किसान दर्शाया गया, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी और न ही उन्होंने किसी प्रकार की खेती की. विपक्ष ने कार्रवाई की मनाग की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जांच में खुलासा हुआ है कि बिना जमीन और खेती किए ही कई लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये का बीमा मुआवजा निकाल लिया गया. इस फर्जीवाड़े में गैर-ऋणी किसानों के नाम पर बीमा कराकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. विपक्ष ने इस मामले पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है. इसमें विभागीय कर्मियों की मिलिभिग्त के आरोप लगाए जा रहे हैं.

फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि जमा कराकर ऐसे लोगों को किसान दर्शाया गया, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी और न ही उन्होंने किसी प्रकार की खेती की. इसके बावजूद उनके नाम पर बीमा क्लेम पास कराया गया और मुआवजे की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर कर दी गई. जांच में यह भी सामने आया है कि कई गांवों में बड़ी संख्या में फर्जी खातों के जरिए बीमा कराया गया. कुछ मामलों में एक ही जमीन को कई लोगों के नाम दिखाकर अलग-अलग क्लेम लिया गया, जबकि कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में किसान के रूप में दर्ज ही नहीं हैं.

सूत्रों के अनुसार, बीमा कंपनियों, बैंक कर्मियों और कुछ स्थानीय स्तर के लोगों की मिलीभगत से यह पूरा खेल खेला गया. अनुमान है कि इस फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया है. मामला उजागर होने के बाद कृषि विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया है.

प्रशासन ने दिए जांच एक आदेश

प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. साथ ही गलत तरीके से उठाई गई मुआवजा राशि की रिकवरी भी की जाएगी. लेकिन विभागीय अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहा, इसने सवाल खड़े कर दिए हैं.

विपक्ष ने खोला मोर्चा

फसल बीमा योजना का उद्देश्य वास्तविक किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना है, लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़े से न केवल योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जरूरतमंद किसानों के हक पर भी डाका पड़ रहा है. आज (22 दिसंबर) झांसी कलेक्ट्रेट में दोषियों पर कार्यवाही के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने दर्जनों किसानों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है

Input By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव
और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
मनोरंजन
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विराट-रोहित समेत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखेंगे ये सितारे, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? देखें लिस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
मनोरंजन
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
ट्रेंडिंग
Video: माउंट एवरेस्ट पर लगा गंदगी का अंबार, कूड़े से ढकी दिखीं बर्फीली वादियां- वीडियो देख खौल उठेगा खून
माउंट एवरेस्ट पर लगा गंदगी का अंबार, कूड़े से ढकी दिखीं बर्फीली वादियां- वीडियो देख खौल उठेगा खून
शिक्षा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget