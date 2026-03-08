झांसी: बीड़ा के मुआवजे से हुई शादी, 5 दिन बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJhansi News: बीड़ा के मुआवजे से हुई शादी, 5 दिन बाद नकदी-जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन

Jhansi News in Hindi: बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के मुआवजे से हुई शादी के पांच दिन बाद झांसी में दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई. पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Mar 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) से मिले मुआवजे का पैसा एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. जमीन के बदले मिले मुआवजे से उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के महज पांच दिन बाद ही दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई.

इस घटना के बाद युवक और उसके परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मामला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार दुल्हन की तलाश की जा रही है.

शादी के नाम पर युवक से लिए 60 हजार रुपये

मामला झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के परासई गांव का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले उत्तम अहिरवार को कुछ समय पहले बीडा की ओर से जमीन के बदले मुआवजे की अच्छी-खासी रकम मिली थी. गांव में यह बात फैलते ही कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और मध्य प्रदेश के शिवपुरी की एक युवती से शादी कराने का प्रस्ताव रखा. आरोप है कि शादी कराने के नाम पर युवक से करीब 60 हजार रुपये लिए गए. इसके बाद 1 मार्च को करौंदी माता मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई. शादी के बाद दुल्हन पूरे रीति-रिवाज के साथ ससुराल आई और परिवार के साथ रहने लगी.

शादी के पांच दिन बाद रकम और जेवर लेकर फरार हुई दुल्हन

जानकारी के अनुसार, शादी की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं. महज पांच दिन बाद ही मौका देखकर दुल्हन घर में रखी मुआवजे की रकम, जेवर और जरूरी सामान लेकर फरार हो गई. जब परिवार को इसका पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत रक्सा थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Input By : pushpendra singh Yadav
Published at : 08 Mar 2026 08:38 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
