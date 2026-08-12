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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में धीमी हुई बारिश की रफ्तार, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम

यूपी में धीमी हुई बारिश की रफ्तार, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम

UP Weather: उत्तर प्रदेश में लगातार मानसूनी गतविधियां बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. कुछ हिस्सों में उमस बढ़ गई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Aug 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय बना हुआ है. जिसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा हैं. बुधवार को भी पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली. जबकि कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ा. मौसम विभाग ने आज 12 अगस्त को भी प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से यूपी में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं. जिसके प्रभाव से आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई हैं. हालांकि आज इन जिलों में कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है.  

इन जिलों में अलर्ट जारी

यूपी में आज सोनभद्र में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अलर्ट दिया गया है, जबकि मीरजापुर चंदौली और ललितपुर में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. राजधानी लखनऊ में आज मौसम साफ़ बना हुआ हैं और दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी. लेकिन, दोपहर के बाद इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है. 

आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अंबेडकर नगर में आज एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 

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13-14 अगस्त को होगी झमाझम बारिश

13 अगस्त गुरुवार से मानसून और रफ़्तार पकड़ेगा. जिसके बाद फिर से मध्यम से भारी बारिश का नया दौर शुरू हो जाएगा. 14 अगस्त से पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. जबकि पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. 17 अगस्त तक प्रदेशभर में फिर से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Aug 2026 07:01 AM (IST)
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