जौनपुर में बारात लेकर जा रहे दूल्हे की गोली मारकर हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना बीबीपुर गांव के पास की है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस के अनुसार हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की पहचान सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी आजाद बिंद (27) पुत्र राम लखन बिंद के रूप में हुई है. वह अपनी ही शादी की बारात लेकर खेतासराय क्षेत्र में जा रहा था. शाम करीब सात बजे जब बारात बीबीपुर गांव के पास पहुंची, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश बदमाश वहां आ पहुंचे.

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बताया गया कि बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक किया और अचानक उस पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही आजाद गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर तेजी से फरार हो गए. परिजन और बारात में शामिल लोग घायल दूल्हे को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है.

इस घटना को लेकर SSP कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि खेता सराय थाना क्षेत्र में एक बारात पर गोलीबारी की सूचना मिली थी. जांच करने पर पता चला कि आजाद बिंद नाम के एक युवक की बारात इस इलाके से गुजर रही थी. दुल्हन का एक रिश्तेदार, प्रदीप बिंद, इस शादी से नाखुश था और अपने साथी रवि यादव के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा. उसने दूल्हे पर गोली चला दी, जिससे अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई. परिवार की शिकायत के आधार पर, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और उनकी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.

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