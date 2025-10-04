उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में गोहन थाना क्षेत्र के गांव कुदकपुरा में बीते एक सप्ताह में देवरानी और जेठानी की सांप के काटने से हुई मौत के कारण दहशत फ़ैल गयी है. परिजनों के साथ ही पूरे गांव वाले सांप के खौफ में जी रहे हैं. कुछ लोगो ने इसे कोई अभिशाप बताया तो कुछ और. फिलहाल जागरूक ग्रामीणों ने प्रशासन से वन विभाग से कहकर सांप पकडवाने की अपील की है. उधर एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत से पूरे परिवार का बुरा हाल है. ग्रामीणों ने नीचे सोना छोड़ दिया है और छतों पर सो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक 30 सितम्बर मंगलवार की रात को आरती (30 वर्ष) पत्नी पिंटू प्रजापति अपने घर में सो रही थी. अचानक जहरीले सांप ने उसे डस लिया. जब परिवारजन को इसकी जानकारी हुई तो आनन-फानन में उसे उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. आरती अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में सनसनी फैल गई.

आरती की मौत से परिवार संभल भी नहीं पाया था कि केवल उसी परिवार की कृष्णा कुमारी (35 वर्ष) पत्नी अरविंद को भी रात में सोते समय उसी सांप ने काट लिया. सांप के डसने का आभास होते ही कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई. परिजनों ने उसे पहले झाड़-फूंक कराने के लिए गोरा भूपका ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. कृष्णा कुमारी अपने पीछे दो पुत्र अनुराग (12), अंशुल (14) और पुत्री निहारिका (9) छोड़ गई.

गांव में सांप की दहशत

लगातार हुई इन दोनों मौतों से पूरे गांव में दहशत फैल गई है. ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना उन्होंने पहली बार देखी है, जब एक ही सांप ने एक ही परिवार के दो लोगों की जान ली हो. ग्रामीणों ने कहा कि यह सांप देखने में भी काफी विचित्र था और इतना जहरीला कि दोनों महिलाएं बच नहीं सकीं. अब गांव के लोग जमीन पर सोने से डर रहे हैं और अधिकतर लोग छतों पर ही रात गुजार रहे हैं. पूरे गांव में मातम पसरा है.

सपेरों ने एक सांप पकड़ा

घटना के बाद कई सपेरे और बाबा गांव पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से एक सांप को पकड़कर मारकर जला दिया गया. एक सपेरे ने दावा किया कि यह सांप जोड़ी में रहते हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है. यही कारण है कि गांव के लोग अब भी खौफ में हैं और परिवारजन भयभीत होकर रातें गुजार रहे हैं.

सांप पकड़ने के लिए विशेष टीम की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में सांप पकड़ने के लिए विशेष टीम भेजी जाए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को गांव में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि भविष्य में झाड़-फूंक में समय न गंवाकर सीधे अस्पताल पहुंचाया जा सके. गांव में सांपों से बचाव के लिए छिड़काव और सुरक्षात्मक इंतजाम की भी मांग की गई है.