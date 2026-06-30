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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन में SDM रिंकू सिंह राही पर थप्पड़ मारने की कोशिश का आरोप, ब्लॉक प्रमुख से विवाद का CCTV वायरल

जालौन में SDM रिंकू सिंह राही पर थप्पड़ मारने की कोशिश का आरोप, ब्लॉक प्रमुख से विवाद का CCTV वायरल

IAS Rinku Singh Conteroversy: एसडीएम रिंकू राही और ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. आरोप है कि एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का प्रयास किया.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 30 Jun 2026 08:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जालौन में तैनात एसडीएम रिंकू सिंह राही एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. 23 जून को बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान उनका ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के साथ विवाद हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.

बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान किसी बात को लेकर एसडीएम रिंकू राही और ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. आरोप है कि बहस के दौरान स्थिति इतनी बढ़ गई कि एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का प्रयास किया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई जैसी स्थिति बन गई.

 धक्का-मुक्की सीसीटीवी में कैद 

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है. हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और उसमें दिख रहे घटनाक्रम की जांच अभी प्रशासनिक स्तर पर की जानी बाकी है. घटना के बाद ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय से लिखित शिकायत की है. शिकायत के साथ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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पांच सदस्यीय जांच समिति गठित

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं. समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी और आगे की कार्रवाई तय होगी. इस घटना के बाद जिले के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी देखने को मिल रही है. कई जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

फिलहाल प्रशासन की ओर से एसडीएम रिंकू सिंह राही पर लगे आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में जांच रिपोर्ट आने तक पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला जिले में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

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Published at : 30 Jun 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jalaun News Ias Rinku Singh
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