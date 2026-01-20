हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन: रिकॉर्ड में ‘मृत’ घोषित बुजुर्ग निकला जिंदा, 3 साल से पेंशन के लिए काट रहा दफ्तरों के चक्कर

जालौन: रिकॉर्ड में ‘मृत’ घोषित बुजुर्ग निकला जिंदा, 3 साल से पेंशन के लिए काट रहा दफ्तरों के चक्कर

Jalaun News: इस गलती को सुधारने और अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए जगदेव सिंह और उनके परिवार ने गांव से लेकर तहसील और जिला स्तर तक के कार्यालयों का दर-दर भटकना शुरू किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कोंच तहसील के भरसूड़ा गांव निवासी एक वृद्ध पेंशनधारी को अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में गलती से मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसकी पेंशन रोक दी गई. पिछले तीन वर्षों से यह बुजुर्ग अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया है. आखिरकार उसे स्वयं को ‘जिंदा’ साबित करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय तक का सफर तय करना पड़ा.

भरसूड़ा गांव के 66 वर्षीय बुजुर्ग जगदेव सिंह वृद्धावस्था पेंशन के हकदार थे और नियमित रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे थे. लगभग तीन साल पहले अचानक उनकी पेंशन आनी बंद हो गई. जब उन्होंने इसकी जांच कराई तो पता चला कि प्रशासनिक रिकॉर्ड में उन्हें गलती से मृत घोषित कर दिया गया है. विभाग की इस गलती के कारण उनके पेंशन खाते को फ्रीज कर दिया गया.

कार्यालयों के लगा रहे चक्कर

इस गलती को सुधारने और अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए जगदेव सिंह और उनके परिवार ने गांव से लेकर तहसील और जिला स्तर तक के कार्यालयों का दर-दर भटकना शुरू किया. हर जगह उन्हें फाइल आगे बढ़ाने, शिकायत दर्ज कराने और सबूत पेश करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी. अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और मामला लटकता रहा. थक-हारकर और न्याय की उम्मीद लेकर, जगदेव सिंह सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराते हुए इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की।.

ज़िंदा होने के लिए देना पड़ रहा सुबूत

बुजुर्ग के पुत्र रविन्द्र कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी निराशा जताई. उन्होंने कहा, यह सरकारी उदासीनता है. मेरे पिता जीवित हैं और सबूत के तौर पर यहां खड़े हैं, फिर भी उन्हें तीन साल से साबित करना पड़ रहा है कि वो जिंदा हैं. हमने हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की. पेंशन बंद होने से उनके दैनिक खर्चे में भी दिक्कत हो रही है.

जगदेव सिंह पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि मैं तीन साल से दफ्तर-दफ्तर भटक रहा हूं. सब कहते हैं गलती हो गई, सुधार देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता. पेंशन बंद है, मैं जिंदा हूं, ये साबित करने के लिए मुझे कितना भटकना पड़ेगा.

Input By : प्रवीन द्विवेदी
और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Old Age Pension UP NEWS Jalaun News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह को किया खारिज, शेयर की नई इंस्टाग्राम स्टोरी
Landlocked States के Export Boost | सरकार का बड़ा Mission | Paisa Live
PPFAS का नया Parag Parikh Large Cap Fund | Safe & Strong Investing Option | Paisa Live
ChitraTripathi: 'अंकिता भंडारी, सड़कों पर छात्र...केवल Nitin Nabin ही युवा'- Congress |BJP President
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
हेल्थ
ABP Youth Conclave 2047: क्या सच में हमारे इमोशंस हमें कर सकते हैं बीमार, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या सच में हमारे इमोशंस हमें कर सकते हैं बीमार, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
स्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच
स्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget